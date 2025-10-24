InícioCidades DF
FERIADO

O que abre e o que fecha no ponto facultativo de segunda-feira (27/10)

Transporte, saúde, lazer e atendimento social: veja o que funciona no feriado antecipado do Dia do Servidor Público

O transporte coletivo seguirá a tabela de dia útil - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Na segunda-feira (27/10), data antecipada para comemorar o Dia do Servidor Público no Distrito Federal, alguns serviços funcionarão normalmente. Outros terão horário reduzido ou estarão fechados. Veja o que abre e o que fecha:

O que permanece em funcionamento

O transporte coletivo seguirá a tabela de dia útil, e o MetrôDF operará normalmente, das 5h30 às 23h30. 

As corporações de segurança, como a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF),  estarão em regime 24h, com plantões nas delegacias e no atendimento de flagrantes.

Nos serviços sociais: os restaurantes comunitários abrirão normalmente (com exceção da unidade de Planaltina que estará fechada para manutenção).

No saneamento e energia: a Companhia Energética de Brasília (CEB) Iluminação Pública funcionará 24h; a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) atenderá operações e manutenção, mas não atendimento presencial na sede.

No lazer ao ar livre: diversos parques ecológicos funcionarão normalmente.

O que terá funcionamento alterado ou ficará fechado

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) não terá expediente administrativo, mas manterá fiscalização, engenharia de trânsito e serviços online pelo portal/app.

O dia 27 foi estabelecido como “dia letivo móvel”, ou seja, cada escola da rede pública poderá decidir ajustes com base em discussão e registro em ata. Já nas instituições parceiras/próprias e CEPIs, não há previsão de alteração de data.

As emergências hospitalares, UPAs e Samu funcionam 24h UBS, ambulatorios, farmácias de alto custo e salas de vacinação não abrirão na segunda-feira, retomando expediente normal na terça-feira.

O Zoológico de Brasília e o Jardim Botânico de Brasília estarão fechados para manutenção.

Conselhos Tutelares e unidades do centro de convivência estarão fechados; regimes de plantão funcionarão para demandas urgentes por telefone.

O atendimento presencial das unidades administrativas da Caesb estará suspenso para público.

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 24/10/2025 22:15
