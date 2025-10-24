O que abre e o que fecha no ponto facultativo de segunda-feira (27/10)

Na segunda-feira (27/10), data antecipada para comemorar o Dia do Servidor Público no Distrito Federal, alguns serviços funcionarão normalmente. Outros terão horário reduzido ou estarão fechados. Veja o que abre e o que fecha:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O que permanece em funcionamento
O transporte coletivo seguirá a tabela de dia útil, e o MetrôDF operará normalmente, das 5h30 às 23h30.
As corporações de segurança, como a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), estarão em regime 24h, com plantões nas delegacias e no atendimento de flagrantes.
Nos serviços sociais: os restaurantes comunitários abrirão normalmente (com exceção da unidade de Planaltina que estará fechada para manutenção).
No saneamento e energia: a Companhia Energética de Brasília (CEB) Iluminação Pública funcionará 24h; a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) atenderá operações e manutenção, mas não atendimento presencial na sede.
No lazer ao ar livre: diversos parques ecológicos funcionarão normalmente.
O que terá funcionamento alterado ou ficará fechado
O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) não terá expediente administrativo, mas manterá fiscalização, engenharia de trânsito e serviços online pelo portal/app.
O dia 27 foi estabelecido como “dia letivo móvel”, ou seja, cada escola da rede pública poderá decidir ajustes com base em discussão e registro em ata. Já nas instituições parceiras/próprias e CEPIs, não há previsão de alteração de data.
As emergências hospitalares, UPAs e Samu funcionam 24h UBS, ambulatorios, farmácias de alto custo e salas de vacinação não abrirão na segunda-feira, retomando expediente normal na terça-feira.
O Zoológico de Brasília e o Jardim Botânico de Brasília estarão fechados para manutenção.
Conselhos Tutelares e unidades do centro de convivência estarão fechados; regimes de plantão funcionarão para demandas urgentes por telefone.
O atendimento presencial das unidades administrativas da Caesb estará suspenso para público.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais