Homicídio

Adolescente executado escapou de ataque a tiros em feira um mês antes

Gabriel Silva Cardoso foi baleado quando estava com um amigo, na noite desta quarta-feira (23/10). A motivação seria uma suposta importunação à filha de 11 anos do autor do crime

Adolescente foi morto a tiros - (crédito: Redes sociais)
O adolescente de 17 anos morto a tiros no Sol Nascente escapou de outro ataque violento, no fim de setembro. Gabriel Silva Cardoso foi baleado quando estava com um amigo, na noite desta quarta-feira (23/10). A motivação seria uma suposta importunação à filha de 11 anos do autor do crime.

O suspeito do assassinato, Antonio Carlos de Souza Nunes, foi preso pelos investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte). À polícia, ele relatou que a filha confidenciou que Gabriel estaria fazendo “psiu” para ela no meio da rua — já que eram vizinhos — e comentando fotos da menina nas redes sociais. Isso teria irritado Antonio, que articulou um plano para matar o adolescente.

No fim de setembro, Gabriel estava próximo à feira do produtor de Ceilândia quando um motociclista se aproximou e acertou quatro tiros nele. À época, o menor foi levado ao hospital e reconheceu Antonio como o atirador.

O crime

O amigo de Gabriel contou à polícia que, após balear o adolescente, Antonio o perseguiu na moto. Ele disse ter escapado com vida após entrar na casa de um desconhecido.

Segundo o delegado Fernando Fernandes, chefe da 19ª DP, Antonio vai responder por um homicídio consumado e outro tentado.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/10/2025 19:28
