Adolescente é morto a tiros em provável vingança no Sol Nascente

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros em uma provável vingança, no Sol Nascente, na noite dessa quarta-feira (23/10). Gabriel Silva Cardoso estava com um amigo na QNP 5 do Sol Nascente, quando foi surpreendido por Antonio Carlos de Souza Nunes. O suspeito, preso pela Polícia Civil, estava em uma moto.

A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) investiga a motivação do crime. A hipótese inicial é de que Gabriel estaria importunando a filha de 11 anos do suspeito. Revoltado, o pai teria resolvido "acertar as contas". Os tiros também acertaram o colega de Gabriel, que não morreu, e foi encaminhado para um hospital.

Há dois meses, Gabriel foi alvo de outro ataque cometido pelo mesmo autor. Na ocasião, ele escapou ileso dos disparos. Segundo o delegado Fernando Fernandes, chefe da 19ª DP, Antonio vai responder por homicídios consumado e tentado.