GDF inaugura Centro de Referência em Diabetes e Hipertensão em Ceilândia

O ambulatório oferece atendimento integral e multidisciplinar com médicos de diversas especialidades — como endocrinologista e cardiologista - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF)

Nessa quinta-feira (23/10), a Região de Saúde Oeste — que abrange Ceilândia, Brazlândia, Pôr do Sol e Sol Nascente — deu mais um passo importante na oferta de um atendimento humanizado e integral aos pacientes de alto risco de diabetes e hipertensão com a inauguração do Centro de Referência em Atendimento a Diabetes e Hipertensão (Cradh).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ambulatório oferece atendimento integral e multidisciplinar com médicos de diversas especialidades — como endocrinologista e cardiologista — além de nutricionista, psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta e enfermeiro. Os pacientes atendidos são encaminhados por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região.

O novo centro é resultado da planificação da rede de atenção à saúde, estratégia que já demonstrou resultados em outras regiões, como o Centro de Atenção a Diabetes e Hipertensão (Cadh) e o Centro Especializado em Diabetes, Hipertensão e Insuficiência Cardíaca (Cedhic). A iniciativa busca integrar as Atenções Primária e a Especializada, organizando fluxos e facilitando o acesso aos serviços de saúde em um só lugar.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)