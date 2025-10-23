Morte de jovem de 22 anos tem reviravolta e pai é preso por feminicídio no DF

19/05/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. O feminicídio ocorreu na EQNP 24/28, no P Sul, em Ceilândia. Este é o segundo caso registrado no DF em menos de 24 horas. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Depoimentos e laudos periciais fizeram com que a polícia mudasse o rumo das investigações sobre um caso registrado, inicialmente, como morte causada por overdose. Segundo a polícia, Marcela Santos Silva, 22 anos, foi vítima de feminicídio cometido pelo pai, Marcelo Santos, em Planaltina (DF), em 7 de outubro. O autor foi preso pela 16ª Delegacia de Polícia.

Os primeiros indícios do fato indicavam que Marcela havia passado mal em casa, após o uso excessivo de cocaína, apresentando convulsões. Na época, o pai justificou as lesões encontradas no pescoço e na boca da jovem como sendo decorrentes de tentativas de reanimação.

Mas o rumo das apurações mudou a partir de novos laudos periciais. Eles revelaram inconsistências na versão apresentada pelo investigado. Segundo a polícia, Marcelo omitiu a presença de uma testemunha que esteve na residência durante a madrugada, momentos antes do crime.

Estratégia

Para despistar a polícia, o autor tentou alterar a cena do crime: lavou o sangue da vítima e retirou drogas e objetos do local. Mas o laudo cadavérico apontou lesões incompatíveis com tentativas de reanimação. As diligências indicaram, ainda, que pai e filha eram usuários de drogas e faziam uso das substâncias juntos.

Diante das provas reunidas, a 16ª DP representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. O homem foi localizado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, nas proximidades de Águas Lindas de Goiás, e conduzido à delegacia, sendo posteriormente encaminhado à Carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, onde permanece à disposição da Justiça.

