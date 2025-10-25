Templo da Boa Vontade faz 36 anos com programação especial. Confira

As comemorações dos 36 anos do Templo da Boa Vontade (TBV), neste final de semana, ganharam um tom especial. O aniversário, que tradicionalmente é celebrado em 21 de outubro, data de fundação do templo, neste ano, também vai homenagear o líder espiritual, fundador e presidente da Legião da Boa Vontade (LBV) José de Paiva Netto, que faleceu no último 7 de outubro, aos 84 anos. A programação especial conta com reuniões ecumênicas, exposições e espetáculos de músicas, orações no salão principal e visitas guiadas, além da honraria ao fundador.

"O Templo da Boa Vontade tem uma história muito bonita com Brasília e com o Distrito Federal. São 36 anos de portas abertas, 24 horas por dia, acolhendo pessoas em busca de paz, introspecção e alívio nos momentos de dor e desalento", destaca o novo presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), Francisco de Assis Periotto. "Essa sempre foi a proposta do irmão Paiva Netto: oferecer um espaço onde todas as pessoas, de todas as crenças, possam conviver em harmonia. Aqui, não se pergunta partido político, religião ou filosofia de vida — todos são vistos como seres humanos e espíritos imortais que merecem respeito", afirma.

















Sobre as homenagens deste ano, marcadas pela primeira celebração do aniversário do Templo sem a presença física de Paiva Netto, Periotto — que usa uma camiseta em homenagem ao fundador durante a celebração — afirma que o sentimento é de gratidão e continuidade. "A saudade material é grande, pois convivi com ele por mais de 45 anos, mas sabemos que ele cumpriu seu ciclo com honra e dignidade. Mais do que nunca, temos o dever de honrar seu legado e dar continuidade à sua obra, que sempre buscou unir as pessoas em torno do bem comum", diz.

Ultrapassando fronteiras

A celebração reúne pessoas de todo o país. O casal Jhonnatan e Gabrielle Lopes, 35 e 34, de São Paulo, participa das comemorações no templo desde crianças — e agora mantem a tradição com o filho, Gabriel, de três anos. "Minha mãe esteve aqui na inauguração, em 1989, e voltou para casa descobrindo que estava grávida de mim. Então posso dizer que frequento o templo desde a barriga", brinca Jonathan. Para ele, as visitas anuais são como um "recarregar de bateria espiritual". Emocionada, Gabriele destacou como é o primeiro aniversário sem a presença física de Paiva Netto. "É um momento triste, mas sentimos que ele está presente espiritualmente. Ele sempre foi e continuará sendo nosso líder, nos abençoando e inspirando a seguir com amor e fé", relembra.

Para as baianas Cristiana Borges, 50, e a tia, Valcíria Santana, 71, que viajaram de Salvador para participar das comemorações, a tradição já faz parte da rotina da família. "É uma experiência tão boa que todo ano parece a primeira vez. A gente cria laços, faz amigos e se sente acolhida", conta Cristiana, que frequenta o templo há 12 anos. Valcíria, em seu segundo ano de visita, disse ter ficado encantada com a receptividade. "Fui tão bem acolhida que prometi voltar — e pretendo vir muitas outras vezes", afirma.

A crença e a vontade de celebrar a data especial atravessaram fronteiras internacionais e pousou em Lisboa, com a presença de Filipa Lavareda, de 23 anos, que veio pela primeira vez ao Brasil para conhecer o Templo da Boa Vontade. "É uma obra esplêndida, que nos eleva e conforta. A emoção que sentimos aqui é inexplicável", disse ela, que acompanha a LBV desde os cinco anos. Filipa contou que a visita marcou tanto seu aniversário, comemorado ontem, quanto o início do novo ano legionário. "Foi como receber um presente. Estar aqui me dá força, inspiração e a energia necessária para continuar meu trabalho dentro da LBV", celebra.

Os brasilienses também marcaram presença. A moradora do Núcleo Bandeirante, Rita Lima da Costa, de 75 anos, é integrante da LBV desde 2000, e destaca o momento como um dos mais importantes e tradicionais do ano dentro do templo. "É muito lindo ver a fé das pessoas vindo de tão longe para participar deste congresso. É um exemplo para todos nós daqui de Brasília", destaca.

Confira a programação

» Sábado (25/10)

9h55: Encontro das Duas

Humanidades na Nave do TBV

11h: Apresentação da Orquestra

Filarmônica Boa Vontade

13h30: Cerimônia Ecumênica

de Unção no Cristo de Deus

16h: Transmissão da

Mensagem Fraterna e

Ecumênica do fundador do TBV,

José de Paiva Netto

18h: Hora do Ângelus especial

» Domingo (26/10)

9h: Prece dedicada aos

Peregrinos e Caravaneiros

10h: Meditação Ecumênica com

Jesus, na Sala Egípcia do TBV



