Suspeito de tentar matar mulher pediu que pedreiro o ajudasse a ocultar o crime

O homem acusado de tentar matar a companheira com golpes de picareta pediu ajuda a um pedreiro para jogar a vítima em um córrego próximo de casa, na intenção de ocultar o crime. A tentativa de feminicídio ocorreu na manhã desta sexta-feira (24/10), no Sítio dos Anjos, em Sobradinho 2.

Em depoimento à polícia, o pedreiro contou ter sido contratado para um serviço na casa da filha do autor, identificado como Agnaldo Nunes da Mota. Na noite dessa quinta-feira (23/10), disse ter presenciado uma discussão entre Agnaldo e a mulher e o ouviu dizer que mataria a esposa.

Nesta sexta-feira, o pedreiro retornou à casa para continuar o trabalho, ainda pela manhã. Segundo ele, momentos antes do crime, a mulher se queixou que o marido havia quebrado o celular dela.

O crime

Agnaldo usou de uma picareta para desferir dois golpes na cabeça da vítima. Apesar da tentativa de cessar as agressões, o autor ameaçou o pedreiro com um facão e pediu que ele o ajudasse a levar a mulher a um córrego, distante 100 metros da casa.

O trabalhador correu para rua e pediu que um motociclista acionasse a polícia. O homem foi preso em flagrante pela PM e levado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). A vítima foi socorrida ao Hospital de Base em estado grave.