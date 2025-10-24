Mais uma queda de árvore na Asa Sul mobiliza o Corpo de Bombeiros

Laíza Ribeiro*

A queda de uma árvore na SQS 306 Sul, Asa Sul, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desta sexta-feira (24/10), por volta das 9h. A ocorrência contou com o emprego de uma viatura e movimentou uma equipe para a remoção da árvore.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a árvore caída sobre um poste de iluminação pública, mantendo a via parcialmente obstruída e oferecendo risco a quem trafegava na região. A equipe realizou a sinalização da área e a retirada dos galhos, liberando o trânsito.

A concessionária de energia foi acionada para o local para avaliar os danos e realizar os reparos no poste atingido. Apesar dos transtornos, não houve vítimas do incidente.

O CBMDF alerta a população a não procurar abrigo próximo ou sob árvores durante os períodos de chuvas intensas, devido ao grande risco de queda, descargas elétricas atmosféricas e o contato de galhos com a rede de eletricidade.

A semana registrou outras ocorrências de quedas de árvore na capital federal. Na terça (21/10), uma árvore de grande porte, localizada na SQS 112 Sul, próximo ao Bloco B, caiu durante chuva e ventos intensos. A queda ocorreu próximo à calçada do bloco e atingiu outra árvore. As duas foram cortadas de forma controlada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Depois da tempestade do último domingo, que cancelou diversos voos no Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, foram ao menos dez pedidos de socorro relacionados à queda ou risco de queda de árvores no Distrito Federal atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates