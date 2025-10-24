Homem tenta matar mulher com golpes de picareta na cabeça

19/05/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. O feminicídio ocorreu na EQNP 24/28, no P Sul, em Ceilândia. Este é o segundo caso registrado no DF em menos de 24 horas. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Uma mulher de 50 anos foi encaminhada ao Hospital de Base em estado grave após ser atacada pelo marido com golpes de picareta na cabeça. A tentativa de feminicídio ocorreu às 11h30 desta sexta-feira (24/10), no Sítio dos Anjos, em Sobradinho 2.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações preliminares, o autor, também de 50 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no momento em que ele arrastava a vítima para fora da casa. A intenção era jogar a mulher em uma cachoeira próxima.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vítima foi socorrida e está em estado grave. O autor foi encaminhado à 35ª DP, onde está sendo autuado em flagrante. Registro anterior mostrou que, em outubro de 2024, o agressor desferiu um golpe de facão no tórax da mesma vítima. Ele foi preso em março deste ano, mas ganhou liberdade.