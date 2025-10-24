Duas mulheres são presas por série de furtos em lojas do DF

A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) deflagrou, nesta quinta-feira (23/10/2025), a operação Shoplifters, com o objetivo de coibir furtos qualificados praticados em estabelecimentos comerciais da região. A ação resultou na identificação de duas mulheres, suspeitas de integrar um grupo responsável por subtrações de produtos de alto valor em redes varejistas da capital.

Durante as diligências, as suspeitas foram localizadas e conduzidas à unidade policial, após serem reconhecidas pelas vítimas. As investigações indicam que as duas haviam furtado o estebelecimento e retornado à mesma loja dias depois, quando tentaram novamente executar a ação criminosa. Entre os itens furtados, haviam eletrodomésticos e utensílios para a casa.

As suspeitas foram autuadas em flagrante pela prática de furto qualificado em concurso de pessoas. As investigações seguem para identificar outros possíveis participantes e eventuais conexões com crimes semelhantes registrados no DF.