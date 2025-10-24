Polícia prende assaltantes que renderam mãe e filho para roubar carro

Imagens colhidas pela polícia mostraram a ação dos criminosos na QNM 38 de Taguatinga - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta sexta-feira (24/10), três mandados de prisão preventiva contra autores de um roubo a carro ocorrido em 12 de setembro na QNM 38 de Taguatinga. As vítimas foram mãe e filho.

Imagens colhidas pela polícia mostraram a ação dos criminosos. Eles chegaram à rua da vítima em um carro escuro, estacionaram o veículo um pouco distante e dois deles desceram e abordaram a motorista quando ela saía de casa. Segundo o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP (Taguatinga Norte), os suspeitos estavam com uma arma de fogo para ameaçar.

No carro, estava o filho da mulher, menor de idade, retirado à força. Além da dos mandados de prisão, também foram cumpridas três ordens judiciais de busca e apreensão em Ceilândia. Um simulacro de arma de fogo foi apreendido.

