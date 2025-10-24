Sensação térmica de 10°C marca manhã fria no DF, aponta Inmet

O Distrito Federal amanheceu, nesta sexta-feira (24/10), com sensação térmica de 10,2°C, causada pela ação do vento, que chegou a cerca de 30 km/h. A temperatura mínima de 15°C real deve registrar máxima de até 31°C ao longo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar atingiu 90% pela manhã e deve cair para 25% no período da tarde.

Segundo o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, o fenômeno ocorre porque o ar em movimento retira o calor da pele, gerando a impressão de frio mais intenso, mesmo sem variação real na temperatura.

O Inmet prevê pouca condição para chuva nos próximos dias no Distrito Federal. O tempo deve seguir seco e com céu parcialmente nublado, sem previsão de precipitações significativas até o fim de semana. Há possibilidade de retorno das chuvas apenas a partir do meio da próxima semana, com tendência de aumento gradual das precipitações entre o fim de outubro e o início de novembro.

Influência do La Niña?

O meteorologista confirmou que o Brasil está sob a influência de um episódio fraco do fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico. De acordo com Olívio Bahia, o fenômeno altera os padrões de circulação atmosférica global, mas não deve provocar impactos significativos no clima do Centro-Oeste.

“Na média, o La Niña tende a aumentar as chuvas no Nordeste e reduzir no Sul do país. Mas, aqui no Centro-Oeste, os efeitos não são tão definidos. Pode haver variações de temperatura, mas sem mudanças expressivas”, explicou.

O meteorologista destacou ainda que o fenômeno deve ser de curta duração. “Muito provavelmente, devemos virar o ano com uma condição de neutralidade novamente”, afirmou.