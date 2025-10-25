Denúncia anônima leva Vigilância Sanitária à tonelada de alimentos vencidos

Uma ação conjunta da Vigilância Sanitária do Distrito Federal e da Polícia Militar (PMDF) apreendeu uma tonelada de produtos fora do prazo de validade no Riacho Fundo II. A operação se deu após uma denúncia anônima registrada na Ouvidoria Participa DF. Entre os itens estão alimentos perecíveis e não perecíveis, itens de limpeza e higiene pessoal, que eram vendidos em grupos de redes sociais a preços muito abaixo do mercado.

Segundo a Vigilância Sanitária, além de vencidos, os itens eram armazenados de forma inadequada, caracterizando comércio clandestino. Alimentos que exigem refrigeração, como laticínios, estavam expostos em temperatura ambiente. Bebidas alcoólicas também foram apreendidas. A operação ocorreu na quinta-feira (23/10).

Márcia Olivé, diretora da Vigilância Sanitária do DF, alertou para os riscos do consumo de produtos fora do prazo. “Orientamos a população a não consumir produtos com data de validade expirados porque a partir do momento que o produto vence o fabricante não garante mais a qualidade e a segurança do mesmo, oferecendo assim um potencial risco à saúde de quem os consome”, recomendou.

Apreensão ocorreu na última quinta (23), no Riacho Fundo II (foto: Divulgação/SES-DF)

A diretora destacou, ainda, que locais de comércio irregular costumam não seguir as boas práticas de higiene, organização e armazenamento adequado dos produtos. Nesse sentido, as ações de fiscalização visam justamente proteger a saúde pública e coibir práticas que ameaçam a segurança alimentar da população.

O responsável pelo local foi autuado e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. A expectativa é que as operações continuem em outras regiões do DF.

