InícioCidades DF
CEILÂNDIA

Homem é preso por violência doméstica e porte de drogas

Suspeito tem diversas passagens por uso e tráfico de entorpecentes. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II

Homem foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia da Mulher, em Ceilândia - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Homem foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia da Mulher, em Ceilândia - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um homem foi preso acusado de agredir e ameaçar à ex-companheira na QNM 19, em Ceilândia. Com ele, também foram encontradas duas porções de maconha e três pedras de crack, em sacos ziplock. Com diversas passagens por uso e tráfico de entorpecentes, o suspeito, detido em flagrante, foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), em Ceilândia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência foi acionada via Centro de Operações da PM (COPOM) após a vítima informar que deixaria a bebê de 7 meses sob os cuidados do ex-companheiro, para ir trabalhar. Ao retornar à residência, ela constatou que o homem estava embriagado. Durante uma discussão, ele tomou a criança dos braços da mãe e saiu do local sem informar o paradeiro.

Com a chegada da equipe policial, foram iniciadas diligências na região. O suspeito foi localizado nas proximidades, em um estabelecimento comercial, com a bebê no colo, e levado à DEAM II. O caso ocorreu na manhã dessa sexta-feira (24/10). 

Feminicídio

Também nessa sexta, uma mulher, identificada como Camila Rejaine de Araújo, 50 anos, foi brutalmente assassinada pelo companheiro em Sobradinho 2. Atingida com golpes de picareta na cabeça, a vítima foi levada ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime foi preso. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Onde procurar ajuda

  • Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias
  • Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF)
  • WhatsApp: (61) 98626-1197
  • Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
  • Deam I: atende todo o DF, exceto Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
  • Deam II: atende Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 25/10/2025 11:46
SIGA
x