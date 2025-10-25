Homem é preso por violência doméstica e porte de drogas

Homem foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia da Mulher, em Ceilândia - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um homem foi preso acusado de agredir e ameaçar à ex-companheira na QNM 19, em Ceilândia. Com ele, também foram encontradas duas porções de maconha e três pedras de crack, em sacos ziplock. Com diversas passagens por uso e tráfico de entorpecentes, o suspeito, detido em flagrante, foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), em Ceilândia.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência foi acionada via Centro de Operações da PM (COPOM) após a vítima informar que deixaria a bebê de 7 meses sob os cuidados do ex-companheiro, para ir trabalhar. Ao retornar à residência, ela constatou que o homem estava embriagado. Durante uma discussão, ele tomou a criança dos braços da mãe e saiu do local sem informar o paradeiro.

Com a chegada da equipe policial, foram iniciadas diligências na região. O suspeito foi localizado nas proximidades, em um estabelecimento comercial, com a bebê no colo, e levado à DEAM II. O caso ocorreu na manhã dessa sexta-feira (24/10).

Feminicídio

Também nessa sexta, uma mulher, identificada como Camila Rejaine de Araújo, 50 anos, foi brutalmente assassinada pelo companheiro em Sobradinho 2. Atingida com golpes de picareta na cabeça, a vítima foi levada ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime foi preso.

Onde procurar ajuda

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF)

WhatsApp: (61) 98626-1197

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam I: atende todo o DF, exceto Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

Deam II: atende Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438