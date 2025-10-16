InícioCidades DF
Vigilância Sanitária descarta mais de 23 mil litros de bebidas irregulares

As apreensões são resultado de fiscalizações realizadas ao longo do ano, intensificadas nas últimas semanas após suspeitas de intoxicação por metanol na capital federal

Em uma das ações mais recentes, as equipes retiraram de circulação mais de 10 mil litros de bebidas irregulares - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
A Vigilância Sanitária do Distrito Federal realiza, nesta sexta-feira (17), o descarte de mais de 23 mil litros de bebidas irregulares apreendidas em ações conjuntas com outros órgãos do Governo do DF (GDF). A operação está marcada para começar às 9h, no aterro sanitário do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em Samambaia.

As apreensões são resultado de fiscalizações realizadas ao longo do ano, intensificadas nas últimas semanas após suspeitas de intoxicação por metanol na capital federal. Entre janeiro e setembro de 2025, a Secretaria de Saúde (SES-DF) participou de mais de 3.706  operações de fiscalização, que resultaram em 194 autuações de estabelecimentos.

Em uma das ações mais recentes, as equipes retiraram de circulação mais de 10 mil litros de bebidas irregulares, sem identificação do produtor, número de registro ou lote de fabricação — um recorde nas operações deste ano.

A comercialização de bebidas sem procedência é considerada infração sanitária e pode levar à autuação do estabelecimento e multas que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. Em casos que envolvem fraude, os responsáveis também podem responder criminalmente, mediante investigação policial.

 

Por Carlos Silva
postado em 16/10/2025 21:18
