Vigilância Sanitária descarta mais de 23 mil litros de bebidas irregulares

Em uma das ações mais recentes, as equipes retiraram de circulação mais de 10 mil litros de bebidas irregulares - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal realiza, nesta sexta-feira (17), o descarte de mais de 23 mil litros de bebidas irregulares apreendidas em ações conjuntas com outros órgãos do Governo do DF (GDF). A operação está marcada para começar às 9h, no aterro sanitário do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em Samambaia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: SUS recebe doação de antídoto para reforçar combate a intoxicações por metanol

As apreensões são resultado de fiscalizações realizadas ao longo do ano, intensificadas nas últimas semanas após suspeitas de intoxicação por metanol na capital federal. Entre janeiro e setembro de 2025, a Secretaria de Saúde (SES-DF) participou de mais de 3.706 operações de fiscalização, que resultaram em 194 autuações de estabelecimentos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em uma das ações mais recentes, as equipes retiraram de circulação mais de 10 mil litros de bebidas irregulares, sem identificação do produtor, número de registro ou lote de fabricação — um recorde nas operações deste ano.

A comercialização de bebidas sem procedência é considerada infração sanitária e pode levar à autuação do estabelecimento e multas que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. Em casos que envolvem fraude, os responsáveis também podem responder criminalmente, mediante investigação policial.