Samambaia celebra os 36 anos com festa, bolo e desfile cívico

A população de Samambaia amanheceu em clima de festa neste sábado (25/10) para celebrar os 36 anos da 12ª Região Administrativa do Distrito Federal. A cidade nasceu do processo de remoção de áreas ocupadas irregularmente, como Boca da Mata e Asa Branca, e se transformou em uma das regiões mais populosas e dinâmicas do DF. Hoje, moradores comemoram o desenvolvimento, o comércio aquecido e a estrutura urbana que vem se consolidando ao longo dos anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Famoso bolo gigante em comemoração ao aniversário da cidade (foto: Davi Cruz/CB/DA Press)

As comemorações começaram às 9h, na sede da Administração Regional, com o desfile cívico reunindo escolas, militares, autoridades e a comunidade. Em seguida, o tradicional corte do bolo e o almoço comunitário, feito pelo chef Rosário do restaurante Trattoria da Rosario.

Durante a tarde, o público se reúne no Campeonato de Bandas e Fanfarras, no estacionamento interno da Feira Livre da QN 202, e a programação encerra com a missa solene, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.









Aniversariantes

Para os moradores, o aniversário é motivo de orgulho e pertencimento. Raíza Lorena Batista, de 34 anos, mora em Samambaia desde que nasceu e celebra o crescimento da região. “É uma alegria ver como a cidade está se desenvolvendo. O comércio cresce, as escolas estão melhores, e é bom saber que meus filhos podem crescer aqui, com boa estrutura e oportunidades”, afirmou.

O mesmo sentimento é compartilhado por Valéria Lourença, 41, que acompanhou o avanço da cidade nos últimos 5 anos. “Fazer parte da história dessa cidade é grandioso. Ver o crescimento de Samambaia é maravilhoso e sei que ainda vai melhorar mais”, disse.

O administrador regional de Samambaia, Marcos Leite destacou a importância da data e o esforço conjunto para realizar o evento. “Vamos realizar uma festa maravilhosa para a nossa população, com desfile, almoço, corte do bolo e muita alegria. Agradeço à comunidade e a todos os colaboradores da administração que se dedicaram para fazer essa celebração acontecer”, afirmou.

Entre os destaques gastronômicos, o chef Rosário Tessier preparou uma macarronada à bolonhesa para o público. “Estamos falando de uma macarronada para 2 mil pessoas, com 200 quilos de massa, 300 quilos de molho e 30 quilos de queijo. É uma festa para toda a cidade”, contou o chef, entusiasmado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular