Motociclista fica ferido após colisão com carro na BR-020

Um motociclista ficou ferido após uma colisão entre uma moto e uma caminhonete S10 branca, na BR-020, subida do Colorado, sentido Sobradinho. A vítima precisou ser transportada para um hospital de referência, mas, segundo os socorristas, ele não apresentava ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência nesta quinta-feira (23/10), e enviou duas viaturas de socorro ao local. O acidente provocou lentidão no trânsito da região. Ainda não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.

Durante o atendimento, a via precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança dos socorristas e das vítimas. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) ficou responsável pelo local após o término da operação.