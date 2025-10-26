Feminicídios voltam a crescer e alcançam 23 casos em 10 meses

Polícia chega à casa, em Sobradinho 2, logo após o crime; companheiro da vítima foi preso em flagrante - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal voltou a registrar aumento no número de feminicídios em 2025. De janeiro a outubro, foram 23 casos — nos últimos 10 anos, a quantidade só não é maior do que o registrado em 2023, quando foram 26 assassinatos, e se iguala a 2019. O caso mais recente, ocorrido nessa sexta-feira (24/10) e que vitimou Camila Rejaine de Araújo, 50 anos, ainda não entrou no balanço deste ano.

A dona de casa Camila Rejaine foi morta ao ser atingida por dois golpes de picareta (ferramenta semelhante a uma foice) na manhã de sexta-feira, em Sobradinho 2. O autor é o companheiro dela, Agnaldo Nunes da Mota, 50, com quem mantinha um relacionamento desde 2020. O depoimento de um pedreiro contratado por Agnaldo para um serviço na casa foi crucial para a prisão em flagrante do autor.

À polícia, o mestre de obras contou ter presenciado, na noite de quinta-feira, uma discussão acalorada entre o casal, em que Agnaldo afirmou que mataria a mulher. Na manhã do dia seguinte, retornou à residência e se deparou com Camila sentada no sofá se queixando que o companheiro havia quebrado o celular dela.

Minutos depois, uma nova briga terminou em tragédia. Agnaldo pegou uma picareta na casa e atingiu a cabeça de Camila duas vezes. O pedreiro contou que tentou, com a ajuda da irmã do autor, impedir o ataque, mas não conseguiu. "Ele pegou um facão e me ameaçou, mandando que eu o ajudasse a arrastar o corpo a uma cachoeira", alegou o trabalhador à polícia.

O pedreiro correu à rua e pediu a um motociclista que chamasse a polícia. Em poucos minutos, policiais militares foram ao local e encontraram Agnaldo tentando arrastar o corpo da mulher para a uma cachoeira próxima, a cerca de 100 metros de distância da casa. Ele foi preso em flagrante e levado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).

Segundo o delegado-chefe da unidade policial, Ricardo Viana, Agnaldo havia sido preso em março, depois de esfaquear Camila. À época, o autor foi detido pelas equipes da 35ª DP e indiciado por tentativa de feminicídio, mas foi solto pela Justiça. Agora, Agnaldo responderá por feminicídio. Camila deixa um filho de 30 anos.

Tentativas

Brasília chegou a um total de 23 feminicídios ocorridos entre janeiro e outubro de 2025. O número mais que duplica quando comparado com o quantitativo das tentativas de feminicídio. Os dados da SSP-DF revelaram que, só no primeiro semestre deste ano, 54 mulheres sobreviveram aos ataques violentos.

O painel interativo da Secretaria de Segurança Pública revela que 39% dos casos de feminicídio ocorridos este ano foram cometidos com arma branca, 17,4% por agressão física, 13% por asfixia e 8% por arma de fogo. Com relação às vítimas, 78,3% não registraram boletim de ocorrência contra o autor, e 43,5% sofreram violência anterior ao feminicídio.

Agressão

Em Ceilândia, na sexta-feira, um homem foi preso por suspeita de agredir e ameaçar à ex-companheira na QNM 19. Com ele, também foram encontradas duas porções de maconha e três pedras de crack, em sacos ziplock. Com diversas passagens por uso e tráfico de entorpecentes, o suspeito, detido em flagrante, foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II) da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência foi acionada via Centro de Operações da PM (Copom) após a vítima informar que deixaria a bebê de 7 meses sob os cuidados do

ex-companheiro, para ir trabalhar. Ao retornar à residência, ela constatou que o homem estava embriagado. Durante uma discussão, ele tomou a criança dos braços da mãe e saiu do local sem informar o paradeiro.

Com a chegada dos policiais, foram iniciadas buscas na região. O suspeito foi localizado nas proximidades, em um estabelecimento comercial, com a bebê no colo, e levado à Deam II.





Onde pedir ajuda

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.



Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher



Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.



Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h



Secretaria da Mulher do DF

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)

Subsecretária: 3330- 3109

Assessoria: 3330-3118/3105

Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)

Telefone: 3330-3116 / 3148



Casa da Mulher Brasileira

Recepção, térreo: 3371-2897

Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637

Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146

Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212



Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Promotorias nas regiões administrativas do DF

Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades

Núcleo de Gênero

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT

Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF



Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)

Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765

WhatsApp (61) 999359-0032

E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br

Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica/

Núcleos do Pró-Vítima