Casal é levado ao hospital depois de ser atropelado por carro em Samambaia

Um casal foi levado ao hospital depois de ser atropelado por um carro, na QS 208 de Samambaia, na noite deste sábado (25/10). O fato ocorreu próximo a um supermercado.

Segundo o relato das vítimas, elas tentavam atravessar a pista quando foram atingidos pelo veículo. Militares do Corpo de Bombeiros encontraram o homem e a mulher caídos no chão. Eles apresentavam escoriações leves, estavam conscientes, orientados e foram levados ao hospital.

A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento, e o local permaneceu aos cuidados da Polícia Militar.