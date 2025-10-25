InícioCidades DF
Acidente

Casal é levado ao hospital depois de ser atropelado por carro em Samambaia

As vítimas apresentavam escoriações leves, estavam conscientes e orientadas

Caso ocorreu em Samambaia - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Caso ocorreu em Samambaia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um casal foi levado ao hospital depois de ser atropelado por um carro, na QS 208 de Samambaia, na noite deste sábado (25/10). O fato ocorreu próximo a um supermercado.

Segundo o relato das vítimas, elas tentavam atravessar a pista quando foram atingidos pelo veículo. Militares do Corpo de Bombeiros encontraram o homem e a mulher caídos no chão. Eles apresentavam escoriações leves, estavam conscientes, orientados e foram levados ao hospital.

A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento, e o local permaneceu aos cuidados da Polícia Militar.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 25/10/2025 21:40
