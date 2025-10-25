Princípio de incêndio atinge a Câmara dos Deputados

Na tarde deste sábado (25/10), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a um princípio de incêndio no Anexo III da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As chamas atingiram uma área em obras do Anexo. Ainda não há informações sobre a causa.

Leia também: Homem é preso duas vezes no mesmo dia pelo mesmo crime



Além do combate, os bombeiros realizaram a ventilação mecânica do ambiente e o rescaldo do local, para evitar que o incêndio recomeçasse. Ninguém ficou ferido.