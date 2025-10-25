InícioCidades DF
Princípio de incêndio atinge a Câmara dos Deputados

O incêndio atingiu o Anexo III da Câmara dos Deputados. Ninguém ficou ferido

Ninguém ficou ferido - (crédito: Foto: Reprodução Agência Brasília)
Na tarde deste sábado (25/10), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a um princípio de incêndio no Anexo III da Câmara dos Deputados, em Brasília.

As chamas atingiram uma área em obras do Anexo. Ainda não há informações sobre a causa.

Além do combate, os bombeiros realizaram a ventilação mecânica do ambiente e o rescaldo do local, para evitar que o incêndio recomeçasse. Ninguém ficou ferido. 

 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 25/10/2025 19:51
