Furto de cabos

Homem é preso duas vezes no mesmo dia pelo mesmo crime

Suspeito foi localizado após denúncia de moradores através da Rede de Vizinhos Protegidos

Suspeito por diversos furtos de cabos de energia na Asa Norte é preso pela PMDF - (crédito: Foto: Reprodução/PMDF)
Suspeito por diversos furtos de cabos de energia na Asa Norte é preso pela PMDF - (crédito: Foto: Reprodução/PMDF)

Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (25/10), por suspeita de realizar diversos furtos de cabos de energia nas quadras no final da Asa Norte. A Rede de Vizinhos Protegidos — projeto de segurança comunitária que une moradores, comerciantes e a Polícia Militar (PM) para monitorar e prevenir crimes — denunciou a ação do suspeito. 

Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizaram o homem e o abordaram. Durante as buscas, foi encontrado o material do crime: cabos elétricos. 

O homem tinha passagens por roubo de veículo, roubo a comércio, roubo a transeunte e porte de arma branca. No mesmo dia, mais cedo, o homem já tinha sido preso pelo mesmo crime.

Segundo o tenente-coronel Michello, do 3° BPM, o serviço da Rede de Vizinhos Protegidos foi essencial para a localização e prisão do indivíduo. "Um morador tirou várias fotos do suspeito e foi indicando a direção que o homem estava indo", afirmou. 

Ele ainda pontua que a prisão do suspeito também foi facilitada pela apreensão de mais de 30 carrinhos de supermercado que foi realizada na última sexta-feira (24/10). "os cabos são muito pesados e eles utilizavam esses carrinhos para facilitar o transporte. Sem o veículo, isso se torna mais difícil", disse.

Segundo a PMDF, crimes desse tipo apresentaram uma redução de 44%¨em comparação ao mesmo período do ano anterior. 

Carrinhos do crime

Também na última sexta-feira (24/10), pela manhã, 30 carrinhos de supermercado que eram utilizados de forma irregular foram recuperados. Segundo a PMDF, a maioria deles era utilizada para realizar o transporte de materiais furtados, como cabos de energia e estepes de veículos.

Cerca de 30 carrinhos foram apreendidos pela Polícia Militar
Cerca de 30 carrinhos foram apreendidos pela Polícia Militar (foto: Foto: Reprodução/PMDF)

Durante a operação, os carrinhos foram encontrados em pontos de tráfico de drogas e locais associados à receptação e ao desmanche de materiais furtados. Os carrinhos recuperados foram encaminhados para os supermercados a que pertenciam ou para o depósito do SLU. Os estabelecimentos poderão reavê-los mediante comprovação de propriedade.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 25/10/2025 17:30
