Homem é preso duas vezes no mesmo dia pelo mesmo crime

Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (25/10), por suspeita de realizar diversos furtos de cabos de energia nas quadras no final da Asa Norte. A Rede de Vizinhos Protegidos — projeto de segurança comunitária que une moradores, comerciantes e a Polícia Militar (PM) para monitorar e prevenir crimes — denunciou a ação do suspeito.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizaram o homem e o abordaram. Durante as buscas, foi encontrado o material do crime: cabos elétricos.
O homem tinha passagens por roubo de veículo, roubo a comércio, roubo a transeunte e porte de arma branca. No mesmo dia, mais cedo, o homem já tinha sido preso pelo mesmo crime.
Segundo o tenente-coronel Michello, do 3° BPM, o serviço da Rede de Vizinhos Protegidos foi essencial para a localização e prisão do indivíduo. "Um morador tirou várias fotos do suspeito e foi indicando a direção que o homem estava indo", afirmou.
Ele ainda pontua que a prisão do suspeito também foi facilitada pela apreensão de mais de 30 carrinhos de supermercado que foi realizada na última sexta-feira (24/10). "os cabos são muito pesados e eles utilizavam esses carrinhos para facilitar o transporte. Sem o veículo, isso se torna mais difícil", disse.
Segundo a PMDF, crimes desse tipo apresentaram uma redução de 44%¨em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Carrinhos do crime
Também na última sexta-feira (24/10), pela manhã, 30 carrinhos de supermercado que eram utilizados de forma irregular foram recuperados. Segundo a PMDF, a maioria deles era utilizada para realizar o transporte de materiais furtados, como cabos de energia e estepes de veículos.
Durante a operação, os carrinhos foram encontrados em pontos de tráfico de drogas e locais associados à receptação e ao desmanche de materiais furtados. Os carrinhos recuperados foram encaminhados para os supermercados a que pertenciam ou para o depósito do SLU. Os estabelecimentos poderão reavê-los mediante comprovação de propriedade.
Saiba Mais
- Cidades DF Duas toneladas de produtos vencidos apreendidas no Riacho Fundo I e II
- Cidades DF PM é condenado a 22 anos de prisão por homicídio e embriaguez ao volante
- Cidades DF Samambaia celebra os 36 anos com festa, bolo e desfile cívico
- Cidades DF Homem é preso por violência doméstica e porte de drogas