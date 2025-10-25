Homem é preso duas vezes no mesmo dia pelo mesmo crime

Suspeito por diversos furtos de cabos de energia na Asa Norte é preso pela PMDF - (crédito: Foto: Reprodução/PMDF)

Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (25/10), por suspeita de realizar diversos furtos de cabos de energia nas quadras no final da Asa Norte. A Rede de Vizinhos Protegidos — projeto de segurança comunitária que une moradores, comerciantes e a Polícia Militar (PM) para monitorar e prevenir crimes — denunciou a ação do suspeito.

Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizaram o homem e o abordaram. Durante as buscas, foi encontrado o material do crime: cabos elétricos.

O homem tinha passagens por roubo de veículo, roubo a comércio, roubo a transeunte e porte de arma branca. No mesmo dia, mais cedo, o homem já tinha sido preso pelo mesmo crime.

Segundo o tenente-coronel Michello, do 3° BPM, o serviço da Rede de Vizinhos Protegidos foi essencial para a localização e prisão do indivíduo. "Um morador tirou várias fotos do suspeito e foi indicando a direção que o homem estava indo", afirmou.

Ele ainda pontua que a prisão do suspeito também foi facilitada pela apreensão de mais de 30 carrinhos de supermercado que foi realizada na última sexta-feira (24/10). "os cabos são muito pesados e eles utilizavam esses carrinhos para facilitar o transporte. Sem o veículo, isso se torna mais difícil", disse.

Segundo a PMDF, crimes desse tipo apresentaram uma redução de 44%¨em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Carrinhos do crime

Também na última sexta-feira (24/10), pela manhã, 30 carrinhos de supermercado que eram utilizados de forma irregular foram recuperados. Segundo a PMDF, a maioria deles era utilizada para realizar o transporte de materiais furtados, como cabos de energia e estepes de veículos.

Cerca de 30 carrinhos foram apreendidos pela Polícia Militar (foto: Foto: Reprodução/PMDF)

Durante a operação, os carrinhos foram encontrados em pontos de tráfico de drogas e locais associados à receptação e ao desmanche de materiais furtados. Os carrinhos recuperados foram encaminhados para os supermercados a que pertenciam ou para o depósito do SLU. Os estabelecimentos poderão reavê-los mediante comprovação de propriedade.