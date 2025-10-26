Letreiro de boas-vindas do Cruzeiro é destruído em acidente de trânsito

O letreiro de boas-vindas ao Cruzeiro, localizado na Avenida das Mangueiras, entre o Cruzeiro Novo e o Cruzeiro Velho, foi encontrado destruído na manhã deste domingo (26/10). O monumento, que trazia o nome da cidade acompanhado de um coração, ficava na interseção com a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

Imagens feitas no local mostram marcas de pneus visíveis na grama e sinais de que um veículo invadiu a área onde estava instalada a placa. Um servidor da administração regional, que não quis se identificar, afirmou ao Correio que a suspeita inicial é de acidente de trânsito. "Possivelmente, o carro veio da Epia, atropelou a placa e destroçou tudo."

A servidor da Administração Regional informou ainda que vai registrar ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho) por dano ao patrimônio público. Além disso, buscam identificar o responsável pelo incidente para cobrar o ressarcimento, por meio das imagens de câmeras próximas ao local, como a do Hospital São Mateus, que fica logo em frente, e do DER.

Ao Correio, a Polícia Civil confirmou o registro da ocorrência. "Um homem foi até a Delegacia do Cruzeiro informando que recebeu a notícia de que a o monumento público de identificação chamado 'EU AMO CRUZEIRO' em formato de placa com coração e letreiro foi severamente danificada em período não especificado na noite e madrugada do dia 24 para 25 de outubro de 2025."

O caso é investigado pela 3ª DP (Cruzeiro Velho).