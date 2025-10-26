Exposição da Câmara sobre meteoritos entra na última semana de visitação

O público tem até 2 de novembro para visitar, no Salão Negro do Congresso Nacional, a mostra No meio do caminho tinha um meteorito, que reúne mais de 30 objetos, entre meteoritos e derivados. A exposição é promovida pelo Centro Cultural Câmara dos Deputados e tem curadoria da geóloga Elisa Soares Rocha Barbosa, presidente da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), e da astrônoma especialista em meteoritos Maria Elizabeth Zucolotto.

Diferentes grupos de estudantes, pesquisadores e interessados têm visitado a exposição desde a cerimônia de abertura, em 23 de setembro. A professora Diana Paula de Pinho Andrade, do Laboratório de Análise de Material Espacial da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), vice-diretora do Observatório do Valongo, por exemplo, esteve no espaço para conduzir alunos em duas visitas guiadas.

A exposição apresenta alguns dos principais meteoritos brasileiros, em especial o Sanclerlândia, com 267kg, acervo do Museu de Geociências da Universidade de Brasília (UnB); uma amostra do Bendegó, o maior meteorito do Brasil, que sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional; e o Santa Filomena, que desencadeou uma corrida de pesquisadores e colecionadores ao sertão de Pernambuco e motivou a apresentação do Projeto de Lei 4.471/2020, para regulamentar esses patrimônios geológicos.

Também são exibidos objetos derivados do material que os compõe, como a adaga Keris e o vidro da Líbia, criado a partir do calor de um impacto de meteorito nas areias do deserto. Além disso, estão disponíveis ao público dez painéis com informações textuais e gráficas acera da origem, da composição e da classificação dos meteoritos e das crateras de impactos. Num painel interativo, os visitantes podem tocar em meteoritos provenientes da Lua, de Marte e de asteroides.

Participe

Exposição No meio do caminho tinha um meteorito

Visitação : até 2 de novembro, todos os dias da semana, das 9h às 17h

: até 2 de novembro, todos os dias da semana, das 9h às 17h Local : Salão Negro do Congresso Nacional

: Salão Negro do Congresso Nacional Entrada gratuita