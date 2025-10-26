InícioCidades DF
EXPLORAÇÃO ESPACIAL

Exposição da Câmara sobre meteoritos entra na última semana de visitação

Público tem até 2 de novembro para visitar, na Câmara dos Deputados, a mostra "No meio do caminho tinha um meteorito", entre meteoritos e derivados. Entrada é gratuita

Exposição vai até 2 de novembro na Câmara dos Deputados - (crédito: Divulgação)
Exposição vai até 2 de novembro na Câmara dos Deputados - (crédito: Divulgação)

O público tem até 2 de novembro para visitar, no Salão Negro do Congresso Nacional, a mostra No meio do caminho tinha um meteorito, que reúne mais de 30 objetos, entre meteoritos e derivados. A exposição é promovida pelo Centro Cultural Câmara dos Deputados e tem curadoria da geóloga Elisa Soares Rocha Barbosa, presidente da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), e da astrônoma especialista em meteoritos Maria Elizabeth Zucolotto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Diferentes grupos de estudantes, pesquisadores e interessados têm visitado a exposição desde a cerimônia de abertura, em 23 de setembro. A professora Diana Paula de Pinho Andrade, do Laboratório de Análise de Material Espacial da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), vice-diretora do Observatório do Valongo, por exemplo, esteve no espaço para conduzir alunos em duas visitas guiadas. 

A exposição apresenta alguns dos principais meteoritos brasileiros, em especial o Sanclerlândia, com 267kg, acervo do Museu de Geociências da Universidade de Brasília (UnB); uma amostra do Bendegó, o maior meteorito do Brasil, que sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional; e o Santa Filomena, que desencadeou uma corrida de pesquisadores e colecionadores ao sertão de Pernambuco e motivou a apresentação do Projeto de Lei 4.471/2020, para regulamentar esses patrimônios geológicos.

Também são exibidos objetos derivados do material que os compõe, como a adaga Keris e o vidro da Líbia, criado a partir do calor de um impacto de meteorito nas areias do deserto. Além disso, estão disponíveis ao público dez painéis com informações textuais e gráficas acera da origem, da composição e da classificação dos meteoritos e das crateras de impactos. Num painel interativo, os visitantes podem tocar em meteoritos provenientes da Lua, de Marte e de asteroides.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Participe

  • Exposição No meio do caminho tinha um meteorito
  • Visitação: até 2 de novembro, todos os dias da semana, das 9h às 17h
  • Local: Salão Negro do Congresso Nacional
  • Entrada gratuita

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 26/10/2025 13:19
SIGA
x