Motociclista morre após ser atingido por carreta na DF-180, em Brazlândia

Morte ocorreu na DF-180, nas proximidades de Padro Bernardo, na manhã deste domingo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã deste domingo (26/10), um motociclista ainda não identificado morreu após ser atingido por uma carreta na DF-180, sentido Padre Bernardo, próximo de Brazlândia. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem estava caído entre os eixos do caminhão quando o socorro chegou. Com graves ferimentos, morreu no local do acidente de trânsito.

A via foi parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a Polícia Civil do DF (PCDF) foram acionadas e ficaram responsáveis pelo acidente. Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do ocorrido.

Esta é a terceira morte envolvendo motos em menos de 48 horas no DF. Nesse sábado (25), um motociclista morreu ao colidir contra um carro, na BR-060. Populares apontaram para o envolvimento de um terceiro veículo, mas nem o condutor e nem o automóvel estavam no local do acidente.

Durante a tarde, outro motociclista, identificado como Roberto Hugo, morreu em Águas Lindas de Goiás. Segundo fontes oficiais, ele foi a um local comprar bebidas e retornou para casa. Depois, saiu novamente pilotando a moto. As causas do acidente são investigadas.









