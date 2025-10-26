InícioCidades DF
TRÂNSITO

Motociclista morre após ser atingido por carreta na DF-180, em Brazlândia

Homem ainda não identificado foi encontrado caído entre os eixos da carreta. Ele morreu na hora. Esse é o terceiro motociclista morto no trânsito neste fim de semana

Morte ocorreu na DF-180, nas proximidades de Padro Bernardo, na manhã deste domingo - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Morte ocorreu na DF-180, nas proximidades de Padro Bernardo, na manhã deste domingo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã deste domingo (26/10), um motociclista ainda não identificado morreu após ser atingido por uma carreta na DF-180, sentido Padre Bernardo, próximo de Brazlândia. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem estava caído entre os eixos do caminhão quando o socorro chegou. Com graves ferimentos, morreu no local do acidente de trânsito

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A via foi parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a Polícia Civil do DF (PCDF) foram acionadas e ficaram responsáveis pelo acidente. Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do ocorrido. 

Esta é a terceira morte envolvendo motos em menos de 48 horas no DF. Nesse sábado (25), um motociclista morreu ao colidir contra um carro, na BR-060. Populares apontaram para o envolvimento de um terceiro veículo, mas nem o condutor e nem o automóvel estavam no local do acidente. 

Durante a tarde, outro motociclista, identificado como Roberto Hugo, morreu em Águas Lindas de Goiás. Segundo fontes oficiais, ele foi a um local comprar bebidas e retornou para casa. Depois, saiu novamente pilotando a moto. As causas do acidente são investigadas.

  • Morte ocorreu na DF-180, nas proximidades de Padro Bernardo, na manhã deste domingo
    Morte ocorreu na DF-180, nas proximidades de Padro Bernardo, na manhã deste domingo Divulgação/CBMDF
  • Morte ocorreu na DF-180, nas proximidades de Padro Bernardo, na manhã deste domingo
    Morte ocorreu na DF-180, nas proximidades de Padro Bernardo, na manhã deste domingo Divulgação/CBMDF
  • Morte ocorreu na DF-180, nas proximidades de Padro Bernardo, na manhã deste domingo
    Morte ocorreu na DF-180, nas proximidades de Padro Bernardo, na manhã deste domingo Divulgação/CBMDF

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 26/10/2025 12:24
SIGA
x