Motorista de app esfaqueado fazia corridas para complementar renda

Elias Alves trabalha como mestre de obras durante o dia e, para completar a renda, fazia corridas por aplicativo durante a madrugada. Esfaqueado no pescoço, ele está internado em estado grave no Hospital de Ceilândia

Elias precisou passar por transfusões de sangue - (crédito: Material cedido ao Correio)

Elias Alves, 37 anos, motorista de transporte por aplicativo vítima de tentativa de latrocínio, fazia as corridas para complementar a renda da família. Esfaqueado no pescoço na madrugada deste domingo (26/10), em Ceilândia, ele trabalhava como mestre de obras durante o dia e, há cerca de seis anos, atuava como motorista de app no Distrito Federal. 

Segundo informações de um cunhado, o trabalhador já havia compartilhado o receio de dirigir durante as madrugadas. "Ele nunca tinha sido assaltado, mas conversávamos sobre o risco que corríamos ao rodar neste horário", conta o familiar, que também foi motorista de app. Elias é casado e tem uma filha, de 11 anos. 

"Ele passou por cirurgia e está entubado. Como perdeu muito sangue, precisou de transfusões. O estado é grave. Estamos em orações", completa o cunhado. Elias está internado no Hospital de Ceilândia, mas a previsão é que seja transferido ao Hospital de Base.

Na madrugada deste domingo, o motorista pegou uma corrida em Águas Lindas (GO) com destino ao Recanto das Emas, mas uma mudança no trajeto o levou à QNJ e, posteriormente, Ceilândia. A dinâmica do crime ainda é investigada e o autor não foi identificado. Ferido, Elias dirigiu o próprio carro para o hospital, mas colidiu contra um poste. Populares acionaram socorro. 

 

postado em 26/10/2025 11:29 / atualizado em 26/10/2025 11:31
