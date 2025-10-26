Polícia identifica autor de ataque a motorista de aplicativo

Elias trabalhava como mestre de obras durante o dia - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil (PCDF) identificou o suspeito de tentar matar o motorista de transporte por aplicativo Elias Alves, 37 anos. O trabalhador foi esfaqueado no pescoço ao atender à corrida com destino ao Recanto das Emas. Até a última atualização dessa reportagem, Elias seguia internado em estado grave.

O caso é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Segundo as investigações, o autor solicitou a corrida em Águas Lindas de Goiás com destino a Brasília. Ele estaria sob efeito de drogas e álcool e atacou o motorista com um canivete. Depois do ataque, fugiu mata adentro.

Inicialmente, o caso foi tratado como tentativa de latrocínio, mas a polícia apura tentativa de homicídio. Os investigadores pedem para que, quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito, ligar para 197.

O crime

Na madrugada do crime, Elias pegou uma corrida em Águas Lindas (GO) com destino ao Recanto das Emas, mas uma mudança no trajeto o levou à QNJ e, posteriormente, a Ceilândia. Esfaqueado mais de uma vez no lado direito do pescoço, o motorista ainda dirigiu o carro para o hospital da região, mas colidiu contra um poste. Populares acionaram o socorro.

Segundo a PCDF, uma equipe do HRC comunicou à corporação que um homem havia dado entrada com ferimentos de faca. Os agentes de plantão da 15ª Delegacia se deslocaram ao hospital e foram informados por um médico da sala vermelha que a vítima seria submetida a cirurgia e não teria condições de comunicar-se.

No local do ocorrido, foi encontrado o veículo da vítima, um Renault Sandero, bastante danificado e com muito sangue no interior. Dentro do carro foi encontrado um pedaço de lâmina, possivelmente de uma faca utilizada na ação criminosa.

Segundo informações de um cunhado de Elias, Esdras Albuquerque, o trabalhador havia compartilhado o receio de dirigir durante as madrugadas. "Ele nunca tinha sido assaltado, mas conversávamos sobre o risco que corríamos ao rodar neste horário", conta o familiar, que também foi motorista de app. Elias é casado e tem uma filha, de 11 anos.