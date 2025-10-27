Três pessoas são atropeladas por uma carroça no Lago Norte

Um atropelamento no Lago Norte mobilizou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e chamou atenção de pedestres e motoristas. Três pessoas foram parar no hospital após serem atropeladas por uma carroça desgovernada. O fato ocorreu no Setor de Mansões do Lago Norte, próximo à Prainha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As vítimas eram um casal de adultos e um menino de 10 anos. O atropelamento ocorreu na tarde de domingo (26/10). As três pessoas foram atendidas pelos militares e transportadas, conscientes e orientadas, para o hospital da região com escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e ficou responsável pelo local.