Colisão entre quatro carros causa capotamento no Lago Sul

Um sinistro envolvendo quatro veículos provocou transtornos no trânsito na manhã desta segunda-feira (27/10), nas proximidades do Condomínio Solar de Brasília, no Lago Sul. A colisão ocorreu por volta das 6h e resultou no capotamento de um GM Onix branco. O engavetamento também atingiu um Fiat Pálio vermelho, um GM Celta preto e um VW Golf branco. Não houve feridos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou três viaturas ao local. As equipes realizaram a avaliação dos envolvidos e confirmaram que não havia necessidade de encaminhamento hospitalar. Além disso, os bombeiros atuaram na contenção de riscos, evitando possíveis incêndios e novos acidentes na via.

Durante o atendimento, duas faixas precisaram ser interditadas, o que provocou lentidão no tráfego da região. Os militares também organizaram o fluxo de veículos até a retirada dos carros acidentados.

Após a conclusão dos trabalhos do CBMDF, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a ocorrência. As circunstâncias da colisão ainda estão sob investigação.