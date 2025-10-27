Dois adolescentes são apreendidos após série de roubos na Asa Sul

Dois adolescentes, 15 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de cometer uma série de roubos na Asa Sul. Armados com um facão e um canivete, eles praticaram três roubos na madrugada de domingo (26/10): um próximo ao Parque da Cidade, onde roubaram uma pochete e um cartão de crédito; o segundo no Setor Comercial Sul, de onde levaram um celular; e o terceiro na SQS 206, quando roubaram outro aparelho telefônico.

Durante o terceiro roubo, a vítima reagiu para tentar recuperar o celular, o que resultou em uma luta corporal. Um dos adolescentes foi ferido na mão direita por um golpe de facão desferido pelo próprio comparsa. O jovem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base, onde recebeu atendimento médico e precisou de cirurgia.

A equipe do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (GTOP 21), responsável pela prisão, foi acionada após o relato de um homem ferido por arma branca durante o terceiro assalta. Os militares recuperaram os dois celulares e um cartão de crédito pertencentes às vítimas.

Os adolescentes confessaram os crimes e foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado o Boletim de Ocorrência pelo ato infracional análogo ao crime de roubo.