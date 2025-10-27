InícioCidades DF
MANDADO DE PRISÃO

Foragido suspeito de duas tentativas de homicídio é preso

Os casos ocorreram em 2020 e 2022. No primeiro, a vítima foi esfaqueada e no segundo, atingida com uma barra de ferro. O homem foi encontrado após uma denúncia anônima

Homem foragido suspeito de duas tentativas de homicídio é preso - (crédito: Cedido ao Correio)
Um homem foi preso após o cumprimento de dois mandados de prisão em aberto por duas tentativas de homicídio na manhã desta segunda-feira (27/10), em Águas Lindas (GO), por policiais da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia). O homem foi encontrado após uma denúncia anônima indicar seu paradeiro.

O suspeito é investigado por dois crimes. O primeiro ocorreu em 2020 quando uma pessoa foi atacada com uma faca no crânio, tórax esquerdo e mão direita. O segundo, em 2022, envolveu um ataque com uma barra de ferro, sendo a vítima atingida nas costas e cabeça. Ambos os crimes foram premeditados, segundo a Polícia Civil (PCDF), o que aumenta a gravidade dos atos. 

O homem foi conduzido à delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Ana Carolina Alves* e Darcianne Diogo
postado em 27/10/2025 10:16
