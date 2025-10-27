Homem foragido suspeito de duas tentativas de homicídio é preso - (crédito: Cedido ao Correio)

Um homem foi preso após o cumprimento de dois mandados de prisão em aberto por duas tentativas de homicídio na manhã desta segunda-feira (27/10), em Águas Lindas (GO), por policiais da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia). O homem foi encontrado após uma denúncia anônima indicar seu paradeiro.

O suspeito é investigado por dois crimes. O primeiro ocorreu em 2020 quando uma pessoa foi atacada com uma faca no crânio, tórax esquerdo e mão direita. O segundo, em 2022, envolveu um ataque com uma barra de ferro, sendo a vítima atingida nas costas e cabeça. Ambos os crimes foram premeditados, segundo a Polícia Civil (PCDF), o que aumenta a gravidade dos atos.

O homem foi conduzido à delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.