Carro capota e se choca com poste na BR-070

Um veículo de passeio capotou e se chocou com um poste, na BR-070, perto do Setor M Norte. O sinistro de trânsito ocorreu na tarde desta segunda-feira (27/10) e mobilizou o Corpo de Bombeiros. O motorista do carro estava sozinho e não se feriu, apesar da intensidade da batida. A parte dianteira do veículo ficou destruída com a colisão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) usou duas viaturas para atender à ocorrência. No local, as equipes encontraram um Fiat Siena, de cor verde, que, após capotar na via, colidiu com um poste à margem direita da pista. Após avaliação realizada pelos bombeiros, o condutor do veículo não necessitou de atendimento hospitalar.

Os militares efetuaram a sinalização da via e adotaram medidas de prevenção contra novos acidentes e riscos de incêndio. A Neoenergia foi acionada para as providências necessárias referentes ao poste de energia.



