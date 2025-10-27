Mulher é presa após dizer que tinha bomba em mala no Aeroporto de Brasília

Mulher é presa após afirmar que tinha bomba em mala no Aeroporto de Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma mulher, identificada como Karyny Virgino Silva, 47 anos, foi presa no Aeroporto de Brasília após afirmar, durante o check-in, que tinha uma bomba em sua mala. A fala mobilizou agentes da Polícia Federal que, imediatamente, fizeram a verificação por raio-X e inspeção manual das bagagens, concluindo que não havia nenhum explosivo.

Karyny é bancária e estava em Brasília para um voo da Azul sentido Confins, Minas Gerais. Em nota, a companhia afirmou que acionou as autoridades, preventivamente, na tarde de domingo (26/10), por questões de segurança. “A Companhia ressalta que as operações de embarque e decolagem não foram afetadas, e que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul”, destacou.

Diante da gravidade da fala e por conta dos protocolos de segurança aeroportuária, a passageira e uma amiga que a acompanhava foram conduzidas até a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde foram detidas.

Karyny foi presa em flagrante e indiciada por expor a perigo aeronave ou praticar ato capaz de impedir ou dificultar a navegação aérea, que representa grave violação à segurança do transporte aéreo. Durante a manhã desta segunda-feira (27/10), a bancária passou por audiência de custódia e foi liberada sem a necessidade de pagamento de fiança.