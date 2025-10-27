InícioCidades DF

"Estamos todos abalados", diz cantora após acidente fatal com ônibus da turnê

Ao trocar pneu do ônibus de viagem da cantora de sertanejo Allana Macedo, um borracheiro acabou esmagado pelo veículo

A cantora já havia deixado o veículo no momento do acidente - (crédito: Divulgação)

Após acidente com um ônibus de turnê que matou um homem esmagado nesse domingo (26/10), a cantora de sertanejo Allana Macedo lamentou a morte do borracheiro. A vítima, que morreu no local, se acidentou quando trocava o pneu do veículo de viagem da artista, na Epia Norte, altura do Parque Nacional de Brasília.

De acordo com a assessoria de Allana Macedo, o ônibus já tinha deixado a cantora em Brasília quando apresentou problema em um dos pneus, e o borracheiro foi acionado. Devido a uma falha que será investigada, o veículo acabou caindo em cima do homem, esmagando-o.

“Quando recebi a notícia, já estava em casa e fiquei completamente em choque. Estamos todos muito abalados com o acidente. Que Deus possa confortar e consolar a família e os amigos”, disse a cantora, em nota.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF mobilizou quatro viaturas de socorro e resgate aéreo. Encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória, e, mesmo após uma hora de reanimação cardiopulmonar, o borracheiro não sobreviveu aos ferimentos.

Artur Maldaner*

Trabalho e Formação/ Eu Estudante

Jornalista em andamento.

Por Artur Maldaner*
postado em 27/10/2025 18:09
