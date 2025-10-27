"Estamos todos abalados", diz cantora após acidente fatal com ônibus da turnê

A cantora já havia deixado o veículo no momento do acidente - (crédito: Divulgação)

Após acidente com um ônibus de turnê que matou um homem esmagado nesse domingo (26/10), a cantora de sertanejo Allana Macedo lamentou a morte do borracheiro. A vítima, que morreu no local, se acidentou quando trocava o pneu do veículo de viagem da artista, na Epia Norte, altura do Parque Nacional de Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Carro capota e se choca com poste na BR-070



De acordo com a assessoria de Allana Macedo, o ônibus já tinha deixado a cantora em Brasília quando apresentou problema em um dos pneus, e o borracheiro foi acionado. Devido a uma falha que será investigada, o veículo acabou caindo em cima do homem, esmagando-o.

“Quando recebi a notícia, já estava em casa e fiquei completamente em choque. Estamos todos muito abalados com o acidente. Que Deus possa confortar e consolar a família e os amigos”, disse a cantora, em nota.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do DF mobilizou quatro viaturas de socorro e resgate aéreo. Encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória, e, mesmo após uma hora de reanimação cardiopulmonar, o borracheiro não sobreviveu aos ferimentos.