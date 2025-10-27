InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 33 funerais no DF e Entorno nesta segunda; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 27 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (27/10):

Campo da Esperança

  • Antônia Rodrigues Miyasaka, 69 anos
  • Antônio Elisiário de Resende Júnior, 76 anos
  • Arolisia Loiola de Albuquerque, 88 anos
  • Davi Antônio dos Santos Silva, 26 anos
  • Francisco Carlos de Jesus Lima, 68 anos
  • Ivone Rodrigues de Machado, 90 anos
  • Mafalda Fabíola Pontes Ibiapina, 70 anos
  • Maria Elisa Rodrigues Dantas, 97 anos
  • Maria Regina de Andrade Monteiro, 85 anos
  • Érica das Neves, menos de 1 ano
  • Noélia Araújo Oliveira, 97 anos
  • Ornandes Barbosa, 62 anos
  • Paulo Pinheiro de Souza, 76 anos
  • Theo Gabriel Português da Silva, menos de 1 ano

Taguatinga

  • Adelita Carlota da Costa, 84 anos
  • Benta Farias Vilela Teixeira, 10 anos
  • Diana Knarel Coelho dos Santos, 1 ano
  • Divino Adelson Ferreira, 55 anos
  • Gustavo Alves de Azevedo, 25 anos
  • José Juvenir Dias Paes, 67 anos
  • José Maria Leite, 70 anos
  • Joyce Brito Couto, 16 anos
  • Maria das Neves Gomes José, 84 anos
  • Pedro Henrique Silva de Sousa, 26 anos
  • Samuel Reis dos Santos, menos de 1 ano

Gama

  • Kauã Pereira Ribeiro, 21 anos

Planaltina

  • Ezevelton Moita Ferreira, 61 anos
  • Maria Dalva Borges de Oliveira, 58 anos

Brazlândia

  • Caio Vinícius Dias Barros, 21 anos

Sobradinho

  • Francisco Alves Augusto, 73 anos

Jardim Metropolitano

  • Cláudia Sabino dos Santos, 57 anos
  • Guiomar Ciriaco de Souza, 84 anos (cremação)
  • Orlando de Sousa Silva, 68 anos

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/10/2025 18:38
