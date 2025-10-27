Obituário: 33 funerais no DF e Entorno nesta segunda; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (27/10):
Campo da Esperança
- Antônia Rodrigues Miyasaka, 69 anos
- Antônio Elisiário de Resende Júnior, 76 anos
- Arolisia Loiola de Albuquerque, 88 anos
- Davi Antônio dos Santos Silva, 26 anos
- Francisco Carlos de Jesus Lima, 68 anos
- Ivone Rodrigues de Machado, 90 anos
- Mafalda Fabíola Pontes Ibiapina, 70 anos
- Maria Elisa Rodrigues Dantas, 97 anos
- Maria Regina de Andrade Monteiro, 85 anos
- Érica das Neves, menos de 1 ano
- Noélia Araújo Oliveira, 97 anos
- Ornandes Barbosa, 62 anos
- Paulo Pinheiro de Souza, 76 anos
- Theo Gabriel Português da Silva, menos de 1 ano
Taguatinga
- Adelita Carlota da Costa, 84 anos
- Benta Farias Vilela Teixeira, 10 anos
- Diana Knarel Coelho dos Santos, 1 ano
- Divino Adelson Ferreira, 55 anos
- Gustavo Alves de Azevedo, 25 anos
- José Juvenir Dias Paes, 67 anos
- José Maria Leite, 70 anos
- Joyce Brito Couto, 16 anos
- Maria das Neves Gomes José, 84 anos
- Pedro Henrique Silva de Sousa, 26 anos
- Samuel Reis dos Santos, menos de 1 ano
Gama
- Kauã Pereira Ribeiro, 21 anos
Planaltina
- Ezevelton Moita Ferreira, 61 anos
- Maria Dalva Borges de Oliveira, 58 anos
Brazlândia
- Caio Vinícius Dias Barros, 21 anos
Sobradinho
- Francisco Alves Augusto, 73 anos
Jardim Metropolitano
- Cláudia Sabino dos Santos, 57 anos
- Guiomar Ciriaco de Souza, 84 anos (cremação)
- Orlando de Sousa Silva, 68 anos
postado em 27/10/2025 18:38