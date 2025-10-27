Obituário: 33 funerais no DF e Entorno nesta segunda; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (27/10):

Campo da Esperança

Antônia Rodrigues Miyasaka, 69 anos

Antônio Elisiário de Resende Júnior, 76 anos



Arolisia Loiola de Albuquerque, 88 anos



Davi Antônio dos Santos Silva, 26 anos



Francisco Carlos de Jesus Lima, 68 anos



Ivone Rodrigues de Machado, 90 anos



Mafalda Fabíola Pontes Ibiapina, 70 anos



Maria Elisa Rodrigues Dantas, 97 anos



Maria Regina de Andrade Monteiro, 85 anos



Érica das Neves, menos de 1 ano



Noélia Araújo Oliveira, 97 anos



Ornandes Barbosa, 62 anos



Paulo Pinheiro de Souza, 76 anos



Theo Gabriel Português da Silva, menos de 1 ano

Taguatinga



Adelita Carlota da Costa, 84 anos



Benta Farias Vilela Teixeira, 10 anos



Diana Knarel Coelho dos Santos, 1 ano



Divino Adelson Ferreira, 55 anos



Gustavo Alves de Azevedo, 25 anos



José Juvenir Dias Paes, 67 anos



José Maria Leite, 70 anos



Joyce Brito Couto, 16 anos



Maria das Neves Gomes José, 84 anos



Pedro Henrique Silva de Sousa, 26 anos



Samuel Reis dos Santos, menos de 1 ano

Gama



Kauã Pereira Ribeiro, 21 anos

Planaltina



Ezevelton Moita Ferreira, 61 anos



Maria Dalva Borges de Oliveira, 58 anos

Brazlândia



Caio Vinícius Dias Barros, 21 anos

Sobradinho



Francisco Alves Augusto, 73 anos

Jardim Metropolitano

