Sistemas alimentares são os principais responsáveis por mudanças climáticas

Por Manuela Sá* — O CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta segunda-feira (27/10) recebeu Cristiane Derani, professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), jurista com atuação internacional e referência em direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, ela falou sobre a produção sustentável de alimentos, tema de seu novo livro, Planeta à Mesa: Direito Ambiental Econômico e a transformação dos sistemas alimentares, que será lançado na quarta-feira (29/10), na Livraria Circulares.

A jurista refletiu sobre como o direito pode contribuir para mudar a produção de alimentos a fim de torná-la mais sustentável e socialmente justa. Cristiane alertou que esse é um assunto urgente — de acordo com o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), os sistemas alimentares são os principais responsáveis pelas alterações climáticas por serem os maiores emissores de gases provocadores do efeito estufa.

“Se vamos para os sistemas alimentares e atuamos para a diminuição das emissões, provocamos um efeito em cascata positivo que vai beneficiar toda a sociedade e que, por sua vez, vai beneficiar a produção de alimentos, que necessita de biodiversidade, de água e de energia”, avaliou.

A especialista também falou sobre a atuação do direito no enfrentamento dos três grandes problemas do milênio, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). São eles: a poluição, a extinção da biodiversidade e as mudanças climáticas. Para a jurista, é fundamental pensar a regulamentação ambiental de forma integrada e transnacional. “Os direitos precisam dialogar entre si e encontrar um piso comum básico de regulamentação, indispensável para que se faça uma produção que seja, ao mesmo tempo, economicamente viável, ecologicamente sustentável e socialmente justa”, afirmou.

