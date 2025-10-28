Dia de São Judas Tadeu é comemorado em Paróquia na Asa Sul

Na Paróquia de São Judas Tadeu terá uma completa programação durante todo o dia - (crédito: Foto: reprodução/Arquidiocese de Brasília )

Por Manuela Sá*

Nesta terça-feira (28/10), católicos celebram o dia de São Judas Tadeu, padroeiro dos servidores públicos e do Flamengo. Para marcar a data, a Paróquia São Judas Tadeu, na 908 Sul, fez uma programação especial em homenagem ao santo conhecido por interceder em causa consideradas impossíveis.

O apóstolo e primo de Jesus Cristo teve grandes feitos de conversão de pagãos na Antiguidade. A crença que Judas Tadeu seria o santo das causas impossíveis cresceu a partir do século XIV, após relatos de uma visão de Santa Brígida em que Jesus teria afirmado que Tadeu iria interceder em situações desesperadoras.

Em Brasília, as comemorações tiveram início no domingo (19/10), com uma novena, e seguem ao longo desta terça-feira com nove missas solenes. A celebração também conta com tempo para confissão, café da manhã, almoço e, à tarde, barraquinhas de comida. Além disso, às 18h, ocorrerá uma missa especial para os torcedores do flamengo. A loja Ração Rubro-Negra estará presente na Paróquia para o momento de fé e devoção.

A história do santo com o time do Rio de Janeiro remonta ao ano de 1950, quando torcedores pediram a intercessão do santo pelo time. O Padre Góes celebrou missas para o flamengo antes de vitórias importantes. Após a volta de boas atuações pela equipe, os torcedores começaram a considerar São Judas Tadeu o padroeiro do time.

Programação:

06h – Aurora

08h – Idosos e enfermos

10h – Paroquianos

12h – Com o bispo

14h – Jovens

16h – Funcionários públicos

18h – Flamenguistas

20h – Famílias

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado