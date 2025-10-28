InícioCidades DF
Previsão do tempo: Brasília enfrenta calor de 32 °C nesta terça (28/10)

Umidade do ar pode chegar a 20% durante a tarde; segundo o Inmet, possibilidade de chuva aumenta apenas a partir de quinta-feira (30/10)

Previsão do tempo: Brasília enfrenta calor de 32 °C nesta terça (28)
Previsão do tempo: Brasília enfrenta calor de 32 °C nesta terça (28) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Os brasilienses enfrentam mais um dia de calor intenso nesta terça-feira (28/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista é de 32 °C, enquanto a umidade relativa do ar, que começou o dia em torno de 75%, deve cair para 20% a 25% nas horas mais quentes da tarde.

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet, a formação de chuva ainda é improvável para esta terça (28/10), no DF, mesmo com a presença de nuvens no céu. “Estamos tendo nuvens, mas o mecanismo de formação para chuva ainda não está ativado. Falta umidade suficiente e um sistema que favoreça o levantamento do vapor d’água”, explicou ao Correio.

Bahia afirmou que as condições mudam quando o volume de vapor d’água na atmosfera aumenta, criando um cenário mais favorável para pancadas de chuva. “Essas primeiras chuvas devem ser isoladas e de curta duração, típicas do verão. Mesmo assim, podem ser intensas e provocar alagamentos pontuais, uma vez que a atmosfera está muito quente e abafada”, alertou o meteorologista.

Segundo os modelos de previsão do Inmet, há indicativo de melhora gradual da umidade e aumento da chance de chuva entre quinta e sexta, com possibilidade de precipitações mais frequentes no final de semana.

Enquanto isso, o clima seco ainda exige atenção. A Defesa Civil recomenda hidratação constante, uso de protetor solar e evitar atividades físicas intensas ao ar livre nas horas mais quentes do dia.

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
postado em 28/10/2025 11:21
