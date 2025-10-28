Fornecimento de energia será interrompido em quatro regiões do DF nesta terça (28/10)

Endereços do Lago Sul, Planaltina, Paranoá e Itapoã ficarão sem energia nesta terça-feira (28/10), entre 10h e 16h, devido à realização de serviços de melhoria e manutenção da rede elétrica. A interrupção é necessária para garantir a segurança dos profissionais e da população durante o trabalho.
No Lago Sul, o desligamento ocorrerá na SHIS QI 11; em Planaltina, na Estância Mestre D’Armas IV e V e na Quadra 23, módulo 01; no Paranoá, no Condomínio Itapuã; e no Itapoã, no Itapoã Parque, Quadra 502, Conjunto 01.
Em caso de falta de energia fora dessas áreas e horários, o consumidor deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.
