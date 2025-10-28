Fornecimento de energia será interrompido em quatro regiões do DF nesta terça (28/10)

Desligamento será feito devido realização de serviços de melhoria e manutenção da rede elétrica - (crédito: Neoenergia - divulgação)

Endereços do Lago Sul, Planaltina, Paranoá e Itapoã ficarão sem energia nesta terça-feira (28/10), entre 10h e 16h, devido à realização de serviços de melhoria e manutenção da rede elétrica. A interrupção é necessária para garantir a segurança dos profissionais e da população durante o trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No Lago Sul, o desligamento ocorrerá na SHIS QI 11; em Planaltina, na Estância Mestre D’Armas IV e V e na Quadra 23, módulo 01; no Paranoá, no Condomínio Itapuã; e no Itapoã, no Itapoã Parque, Quadra 502, Conjunto 01.

Em caso de falta de energia fora dessas áreas e horários, o consumidor deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Mulher reage a agressão e mata companheiro por asfixia em Ceilândia

Mulher reage a agressão e mata companheiro por asfixia em Ceilândia Cidades DF Praticantes celebram o Outubro Rosa com aulão gratuito de yoga e hitbox

Praticantes celebram o Outubro Rosa com aulão gratuito de yoga e hitbox Cidades DF Veja o que fazer para evitar ou se defender de um ataque de abelhas

Veja o que fazer para evitar ou se defender de um ataque de abelhas Cidades DF Sistemas alimentares são os principais responsáveis por mudanças climáticas

Sistemas alimentares são os principais responsáveis por mudanças climáticas Cidades DF Obituário: 33 funerais no DF e Entorno nesta segunda; veja lista

Obituário: 33 funerais no DF e Entorno nesta segunda; veja lista Cidades DF "Estamos todos abalados", diz cantora após acidente fatal com ônibus da turnê