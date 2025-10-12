Festa de Nossa Senhora Aparecida reúne fiéis na Esplanada dos Ministérios

A 27ª edição da Festa de Nossa Senhora Aparecida reúne, neste domingo (12/10), milhares de fiéis na Esplanada dos Ministérios. Com o tema Maria, Mãe da Esperança, a celebração destaca a devoção dos brasilienses à Padroeira do Brasil. A Missa Solene, presidida pelo arcebispo cardeal Paulo Cezar Costa, começou às 17h e foi seguida por uma procissão luminosa com orações e cânticos.

Moradora de Samambaia Sul, Maria Francimeire Carvalho de Souza, de 42 anos, chegou à Esplanada dos Ministérios por volta das 14h para garantir um bom lugar na celebração de Nossa Senhora Aparecida. Acompanhada da filha Lara Maria, de 11 anos, ela participa da festa pelo terceiro ano consecutivo e diz sentir-se grata e emocionada com o momento.

“Sou muito devota de Nossa Senhora. Amo estar na presença dela e me sinto muito feliz. No mundo de hoje, acredito que a verdadeira alegria está na presença de Nossa Senhora e de Jesus Cristo”, contou. Devota assídua, Francimeire afirma que não deixa de ir à missa e que encontra na fé a paz e a realização que busca no dia a dia.

Maria Francimeire foi acompanhada da filha Lara para participar da festa pelo terceiro ano consecutivo (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Entre as autoridades presentes na celebração estavam o senador Izalci Lucas, o secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, a deputada federal Bia Kicis, a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, e o deputado distrital João Alves Cardoso.

