Homem tenta matar mulher a facadas em Santa Maria e é preso no hospital

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem, de 27 anos, suspeito de tentar matar a companheira, de 35, com golpes de faca. O crime ocorreu em Santa Maria, na madrugada desta terça-feira (28/10). O Correio apurou que a vítima está internada, mas fora de perigo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os policiais foram acionados pelo 190, por volta das 3h30, após o Hospital Regional de Santa Maria informar a entrada de uma mulher ferida, com lesões aparentemente provocadas por arma branca. No local, a equipe do Samu, que prestou o socorro, relatou suspeita de agressão.

A vítima levou dois golpes de faca e, no hospital, conseguiu conversar com os PMs. Ela disse que o ataque ocorreu após uma discussão com o companheiro. O homem, que acompanhava o atendimento, alegava que a mulher havia caído sobre uma garrafa quebrada. Diante da inconsistência do relato, os policiais o conduziram até a residência do casal, onde não encontraram indícios da versão apresentada.

Após ser confrontado, o suspeito confessou o crime e indicou o esconderijo da faca. O objeto foi apreendido sobre uma cama, coberto por um cobertor. O homem foi preso em flagrante e conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi autuado por tentativa de feminicídio.