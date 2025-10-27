InícioCidades DF
Preso espanca mulher, divulga vídeos íntimos e é detido após ‘saídão’ no DF

O suspeito desferiu socos contra a vítima, que saltou do carro para se salvar. O homem cumpria pena em regime semiaberto e foi preso após voltar à unidade prisional no domingo (26/10)

Homem é preso após agredir e divulgar vídeos íntimos da companheira nas redes sociais - (crédito: PCDF/Divulgação)
Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante acusado de espancar a companheira e, em seguida, divulgar vídeos íntimos da vítima nas redes sociais. O suspeito também ameaçou e ofendeu os familiares da vítima após o crime, no domingo (26/10), no Riacho Fundo II. O autor cumpria pena em regime semiaberto e estava em liberdade temporária — o chamado "saidão" — no momento da ocorrência. 

De acordo com as investigações da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), o autor buscou a companheira pela manhã, após ela ter trabalhado durante a noite. Durante o caminho, o casal iniciou uma discussão movido por ciúmes e supostas traições. O homem então começou a agredi-la com socos no rosto enquanto conduzia o veículo. Na tentativa de escapar das agressões, a vítima saltou do carro em movimento. A mulher teve múltiplas fraturas e foi socorrida por populares, encaminhada em estado gravíssimo a um hospital da região, onde segue internada. 

Mesmo após o ataque, o homem usou o celular da vítima para divulgar vídeos íntimos nas redes sociais, além de publicar as imagens nas redes da própria vítima, com mensagens ofensivas. O autor ainda ameaçou e ofendeu os familiares da vítima, afirmando que também os atacaria se o crime fosse denunciado. 

Os policiais descobriram, durante as investigações, que o agressor cumpria pena em regime semiaberto no no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e estava no saidão. Após voltar à unidade prisional no fim da tarde, ele foi imediatamente detido e autuado em flagrante. A Polícia Civil também apreendeu o carro usado no crime e o celular da vítima. 

O agressor tem ficha criminal extensa, com passagens por lesão corporal, ameaça, injúria, cárcere privado e tentativa anterior de feminicídio, sendo reincidente em crimes contra a mulher. O homem foi preso preventivamente pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, injúria e divulgação de cena de sexo ou nudez sem conscentimento. 

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

  • Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).
    E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br
    WhatsApp: (61) 98626-1197
    Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher
  • Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
  • Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.
    Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.
    Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
    E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br
  • Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.
    Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia
    Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

postado em 27/10/2025 10:23
