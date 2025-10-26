Homem morre esmagado enquanto trocava pneu de ônibus de cantora sertaneja

Um homem morreu esmagado ao trocar o pneu de um ônibus de viagem na Epia Norte, na altura do Parque Nacional de Brasília, na tarde deste domingo (26/10). O ônibus continha a logomarca da cantora de música sertaneja Allana Macedo. A assessoria da artista lamentou o ocorrido.

O acidente mobilizou quatro viaturas de socorro e resgate aéreo do Corpo de Bombeiros. No local, as equipes encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória. Segundo as informações iniciais, o homem trocava o pneu quando o veículo caiu sobre parte do corpo dele.

Os socorristas iniciaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar, mas, após cerca de 60 minutos de manobras, o rapaz não resistiu aos ferimentos.

O que diz a assessoria

Em nota enviada ao Correio, a equipe da cantora informou que, durante o trajeto, após o motorista deixar a cantora em Brasília, o ônibus apresentou um problema em um dos pneus e então, foi acionado um borracheiro local para o reparo. "Durante o procedimento, por motivos ainda a serem apurados, ocorreu um acidente que resultou na morte do profissional no local."

"A cantora, seus músicos e equipe estão profundamente abalados com o ocorrido. Allana Macedo e todos os envolvidos manifestam pesar e solidariedade à família e aos amigos da vítima, prestando total colaboração às autoridades competentes", escreveu a assessoria.