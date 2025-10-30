Incêndio atinge oficina nos fundos de posto de combustíveis

Bombeiros combatem princípio de incêndio em oficina no posto de combustíveis em Planaltina - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um princípio de incêndio atingiu uma oficina localizada nos fundos de um posto de combustíveis, na Quadra O do Setor de Oficinas (SOF A), no Jardim Roriz, em Planaltina. As chamas iniciaram, durante a madrugada desta quinta-feira (30/10), e apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 4h53, e enviou duas patrulhas de combate ao incêndio para o local. Ao chegarem, os militares constataram que o fogo se concentrava na parte posterior do posto, dentro da oficina. Durante o atendimento, foi necessário arrombar o acesso para permitir a entrada das equipes e iniciar o combate direto às chamas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os socorristas conseguiram controlar e extinguir o incêndio rapidamente com o uso de linhas de mangueira pressurizadas, evitando que o fogo se espalhasse para outras áreas do estabelecimento. Após o controle total, foi feita a ventilação tática e o rescaldo do ambiente, para garantir que não houvesse novos focos de incêndio.

A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas do incidente. O local ficou sob os cuidados do proprietário.







