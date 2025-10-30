Com salário de quase R$ 3 mil, DF começa a quinta com 685 vagas de emprego

Cargo de carpinteiro disponibiliza salário de R$ 2,2 mil e requer fundamental completo e experiência comprovada - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Nesta quinta-feira (30/10), 685 vagas de emprego estão sendo divulgadas pelas agências do trabalhador. O cargo com maior quantidade de vagas é o de repositor de mercadorias na Asa Norte. São 40 oportunidades, com salários de até R$ 1,6 mil, além dos benefícios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Aos que estão buscando o primeiro emprego ou querem se recolocar no mercado de trabalho, há 20 vagas para atendente de padaria em Samambaia Norte, com salário de R$1,6 mil, além dos benefícios. É necessário ter ensino fundamental completo. Não é necessário ter experiência comprovada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (na aba “Emprego”) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. O cadastro também vale para futuras oportunidades, já que o sistema cruza os perfis com as vagas disponíveis.



