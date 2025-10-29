Mulher cai em poço de três metros no Gama

Uma mulher ficou ferida após cair em um poço de aproximadamente três metros de profundidade, na noite desta quarta-feira (29/10), no Condomínio Residencial Park do Gama, localizado na Ponte Alta Norte, região administrativa do Gama.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 19h50 e enviou três viaturas para o resgate. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o poço seco, sem presença de água.









Com uso de técnicas de resgate vertical, a vítima foi retirada consciente e orientada. Após o atendimento, ela foi levada para um hospital da região.

O Corpo de Bombeiros não soube informar as circunstâncias que levaram à queda.