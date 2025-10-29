InícioCidades DF
resgate

Mulher cai em poço de três metros no Gama

Após a queda, vítima foi resgatada consciente na noite desta quarta-feira (29)

Queda em poço - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Queda em poço - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher ficou ferida após cair em um poço de aproximadamente três metros de profundidade, na noite desta quarta-feira (29/10), no Condomínio Residencial Park do Gama, localizado na Ponte Alta Norte, região administrativa do Gama.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 19h50 e enviou três viaturas para o resgate. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o poço seco, sem presença de água.

  • Mulher ficou ferida após cair em um poço
    Mulher ficou ferida após cair em um poço CBMDF/Divulgação
  • Poço tinha aproximadamente três metros de profundidade
    Poço tinha aproximadamente três metros de profundidade CBMDF/Divulgação
  • Bombeiros não souberam informar as circunstâncias que levaram à queda
    Bombeiros não souberam informar as circunstâncias que levaram à queda CBMDF/Divulgação

Com uso de técnicas de resgate vertical, a vítima foi retirada consciente e orientada. Após o atendimento, ela foi levada para um hospital da região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

 O Corpo de Bombeiros não soube informar as circunstâncias que levaram à queda.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 29/10/2025 23:56
SIGA
x