Encontro Gastrô chega a Goiânia para escolher os melhores da gastronomia

O público apreciador das iguarias goianas pode votar on-line nos melhores restaurantes e profissionais que estão concorrendo ao Prêmio BRB de Gastronomia — Encontro Gastrô 2025. É a primeira vez que Goiânia recebe uma edição da premiação, realizada pelo Correio Braziliense, com apresentação do BRB, oferecimento da Del Maipo e apoio da Abrasel-GO e Solutions Gestão de Seguros. A votação vai até 10 de novembro e os vencedores serão conhecidos em 17 de novembro em um grande evento que será realizado no Castro's Park Hotel.

O prêmio, que já é realizado há mais de duas décadas em Belo Horizonte e há mais de uma em Brasília, chega à capital de Goiás para eleger os melhores em 34 categorias. Para a edição de Goiânia, foram criadas categorias para valorizar o cenário regional: pit-dog, pamonharia e melhor brinquedoteca. Em Goiás, o pit-dog é reconhecido como patrimônio cultural e imaterial. A pamonha é uma grande paixão do goiano e as brinquedotecas são destaques nos bares e restaurantes da cidade.

A escolha dos melhores da capital goiana acontece por meio do voto popular e de 50 jurados, cidadãos comuns, apreciadores da culinária, que foram convidados a avaliar os estabelecimentos com base em critérios como ambiente, atendimento e custo/benefício e, principalmente, a qualidade da gastronomia. A votação popular é pelo site encontrogastro.com.br/go permitindo que os amantes da boa mesa ajudem a definir quem são os verdadeiros destaques da gastronomia local.

Para o vice-presidente do Correio Braziliense, André Lamounier, a premiação tem um compromisso firme de levar a gastronomia a sério. "Mais que uma premiação respeitada e de reconhecida credibilidade, a Encontro Gastrô é um projeto que tem como objetivo enaltecer, homenagear o talento e o esforço na gastronomia. E agora chegamos a Goiânia, capital que vem se destacando neste cenário tanto por honrar suas raízes como por agregar estabelecimentos de altíssima qualidade", pontua André Lamounier.

A premiação tem o apoio do Governo de Goiás. Segundo o secretário de estado da Retomada, César Moura, a premiação é importante para mostrar e valorizar a cidade. "Precisamos mostrar o que temos de melhor para fora, queremos que pessoas de outras cidades venham para Goiânia", destaca Moura.

A presidente da Goiânia Tur, Nárcia Kelly, destaca que, além de bons restaurantes e profissionais, a capital goiana está preparada para receber turistas e mostrar o melhor do que é servido à mesa dos goianos.



