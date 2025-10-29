Sessão no Cine Brasília exibe documentário sobre tragédias em barragens

Obra destaca as histórias de luta e reconstrução de comunidades que continuam sob risco constante de barragens em Minas Gerais - (crédito: Divulgação)

O documentário Rejeito, dirigido por Pedro Filippis, tem sessão especial de pré-estreia hoje (29/10), às 19h30, no Cine Brasília. Depois da exibição, o diretor participa de uma conversa com o público após a exibição. Ingressos custam R$ 5 (meia). O filme acompanha a trajetória de pessoas afetadas pelo rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A produção levou quatro anos para ficar pronta. Ao investigar situações em comunidades assoladas por barragens, o documentário joga luz em aspectos históricos das tragédias, com foco especial em Minas Gerais.

Leia também: Violinos de João Dias e Fred Speck se encontram no Sesc da 504 Sul

Rejeito recebeu os prêmios de Melhor Filme no FICMEC (Espanha), CineEco (Portugal), Festival Sarancine e Mostra Ecofalante; além da Menção Especial do Júri no Indie Memphis (EUA) e o Prêmio da Juventude no CineEco.

O cineasta Pedro de Filippis, nascido em Minas Gerais, é pesquisador com trajetória ligada a movimentos sociais e comunidades atingidas pela mineração. Seu curta de estreia, Os pêssegos da Cornicha (2009), também tratou dos problemas ambientais causados por barragens. Veja o trailer de Rejeito neste link.

Serviço:

Pré-estreia de “Rejeito”, nesta quarta-feira (30/10), às 19h30, no Cine Brasília. Ingressos custam a partir de R$ 5 (meia).