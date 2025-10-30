Câmeras corporais chegam ao Detran-DF: "Uma apuração mais precisa e justa", diz diretor

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) deve iniciar, nos próximos 90 dias, o uso de câmeras corporais durante operações de fiscalização e patrulhamento. A medida, segundo o órgão, tem o objetivo de ampliar a transparência nas abordagens, aumentar a segurança de agentes e motoristas e aprimorar a coleta de evidências em situações de conflito ou infração.

O anúncio ocorre dias após um episódio que levantou debate sobre a transparência e a segurança nas abordagens. Na última sexta-feira (24), um motorista de 32 anos furou uma blitz do órgão em Taguatinga Norte e foi perseguido até sua casa, em Vicente Pires. De acordo com o Detran, o condutor desobedeceu à ordem de parada e chegou a tentar atropelar um agente de trânsito.

Durante a fuga, ele cometeu diversas infrações graves, como direção perigosa, avanço de sinal vermelho e ameaça a pedestres. O homem foi interceptado em frente à própria residência, onde as imagens mostram um agente apontando uma arma de choque em direção ao motorista.

O diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini, classificou o episódio como lamentável e afirmou que o Detran abriu um inquérito para apurar a conduta dos agentes envolvidos, mas ressaltou que a presença de câmeras corporais ajudaria a esclarecer eventuais dúvidas. "Temos o dever de verificar se houve excesso, mas com câmeras é possível uma apuração mais precisa e justa. Elas protegem tanto o cidadão quanto o servidor", disse.

O dirigente explicou ainda que a discussão sobre o uso das câmeras corporais vinha ocorrendo internamente, mas que a atual gestão decidiu antecipar a implantação. "Fizemos um diagnóstico interno e observamos situações em que os dispositivos poderiam esclarecer dúvidas sobre as abordagens. As câmeras são itens essenciais no dia a dia do agente. Elas permitem dirimir dúvidas e reduzir fake news", explicou.

Funcionamento

O projeto prevê a utilização de 450 câmeras com gravação em alta resolução, sistema de armazenamento seguro e integração com as plataformas de gestão do Detran-DF. A iniciativa também inclui a capacitação dos servidores para o uso adequado da tecnologia, garantindo que o novo recurso seja incorporado às rotinas operacionais de forma eficiente e responsável.

O Detran também estuda o modelo de armazenamento das imagens e os critérios de acesso aos registros. "Estamos tratando com muito cuidado das questões de privacidade. Assim como já ocorre com o nosso sistema de videomonitoramento, o uso das câmeras corporais seguirá todos os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados", destacou Bellini.

Sobre o caso da última sexta, o diretor afirmou que o motorista havia sido preso outras vezes por alcoolemia e chegou a jogar o carro contra um agente durante a fuga. "Esse cidadão cruzou pelo menos cinco vias na contramão. Poderia ter matado um pai, uma mãe, um filho. É um absurdo."

Mesmo após ser detido, o motorista tentou se esconder atrás de uma idosa que estava no local. Ele foi levado à delegacia, autuado por dirigir sob efeito de álcool e teve a carteira de habilitação suspensa, além de receber 26 pontos. O homem foi liberado após pagar fiança de R$ 1,5 mil. O Detran informou que apura os detalhes da perseguição e da abordagem realizada pelos agentes.