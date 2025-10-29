Agentes de trânsito usarão câmeras corporais no DF

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) deve iniciar, nos próximos 90 dias, o uso de câmeras corporais durante operações de fiscalização e patrulhamento. A medida, segundo o órgão, tem o objetivo de ampliar a transparência nas abordagens, aumentar a segurança de agentes e motoristas e aprimorar a coleta de evidências em situações de conflito ou infração.

De acordo com o diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini, a adoção do equipamento segue uma tendência nacional entre órgãos de segurança e trânsito. “As câmeras corporais vão permitir registrar de forma fiel as ações realizadas pelos agentes, trazendo mais segurança jurídica para todos os envolvidos e reforçando a transparência e o respeito ao cidadão”, afirmou.

O projeto prevê a utilização de 450 câmeras com gravação em alta resolução, sistema de armazenamento seguro e integração com as plataformas de gestão do Detran-DF. A iniciativa também inclui a capacitação dos servidores para o uso adequado da tecnologia.