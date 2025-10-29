InícioCidades DF
Pacientes enfrentam banho frio no Hospital de Base

Problema em sistema de aquecimento afeta setor de internação; IgesDF afirma que falha ocorre há uma semana e está sendo reparada

16/04/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Hospital de Base - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Pacientes internados no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) têm enfrentado banhos frios devido à falta de água quente no sistema de aquecimento do hospital. O problema afeta o setor de internação, onde ficam pacientes em tratamento prolongado, e tem causado desconforto entre familiares e acompanhantes.

O Correio apurou que a falha ocorreu pelo menos no sétimo andar da unidade. Um visitante, que preferiu não se identificar, relatou que o problema se estende há cerca de um mês e que os chuveiros não funcionam em todo o andar em que pessoas estão internadas e debilitadas.

Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informou que a interrupção no fornecimento de água quente ocorre há uma semana, em razão de um vazamento de água próximo à parte elétrica do sistema. Segundo o órgão, o Núcleo de Manutenção e Infraestrutura do hospital trabalha para restabelecer o serviço o quanto antes, mas não deu uma data concreta.

De acordo com o IgesDF, as equipes assistenciais têm buscado alternativas para minimizar o impacto aos pacientes durante o período da manutenção. 

Nathália Queiroz

Por Nathália Queiroz
postado em 29/10/2025 21:26 / atualizado em 29/10/2025 22:37
