Pacientes enfrentam banho frio no Hospital de Base

Pacientes internados no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) têm enfrentado banhos frios devido à falta de água quente no sistema de aquecimento do hospital. O problema afeta o setor de internação, onde ficam pacientes em tratamento prolongado, e tem causado desconforto entre familiares e acompanhantes.

O Correio apurou que a falha ocorreu pelo menos no sétimo andar da unidade. Um visitante, que preferiu não se identificar, relatou que o problema se estende há cerca de um mês e que os chuveiros não funcionam em todo o andar em que pessoas estão internadas e debilitadas.

Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informou que a interrupção no fornecimento de água quente ocorre há uma semana, em razão de um vazamento de água próximo à parte elétrica do sistema. Segundo o órgão, o Núcleo de Manutenção e Infraestrutura do hospital trabalha para restabelecer o serviço o quanto antes, mas não deu uma data concreta.

De acordo com o IgesDF, as equipes assistenciais têm buscado alternativas para minimizar o impacto aos pacientes durante o período da manutenção.